Oroscopo Paolo Fox Ariete, Leone e Sagittario/ Previsioni di oggi 5 gennaio 2021

Oroscopo Paolo Fox, previsioni segni di Fuoco: oggi 5 gennaio 2021

L‘oroscopo di Paolo Fox volge verso i segni di Fuoco per quanto riguarda la giornata di oggi, lunedì 5 gennaio 2021. Diamo uno sguardo da vicino ai segni di Ariete, Leone e Sagittario.

Oroscopo Ariete: finalmente una rivincita

Ariete: Dopo mesi di grandi difficoltà, questo periodo sembra offrire qualche opportunità in più, aiutando molti a rimettersi in gioco sviluppando dei nuovi progetti. In amore queste giornate sembrano indicare una fase di verifica, ma con l’inizio di Febbraio si potranno compiere scelte importanti.

Leone e Sagittario, Paolo Fox e le previsioni dell’oroscopo di oggi

Leone: Giove e Saturno in opposizione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, potrebbero portare un po’ di agitazione capace di rendere più invadenti alcune controversie con cui ci si potrebbe trovare ad avere a che fare. Per riuscire a contrastare questo nervosismo sarebbe bene riuscire a mantenere la calma.

Oroscopo Sagittario: giornate in cui mettersi in gioco

Sagittario: Queste giornate invitano a mettersi in gioco. L’importante transito che Mercurio inaugurerà venerdì potrebbe portare dei notevoli vantaggi nella realizzazione di alcuni progetti utili a dimostrare le proprie capacità e riacquistare fiducia nel futuro.



