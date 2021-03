Oroscopo Paolo Fox: Ariete, Leone e Sagittario/ Previsioni di oggi 7 marzo 2021

Appuntamento con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox anche in questa domenica 7 marzo 2021 sulle frequenze di Radio Latte&Miele. Nella rubrica dal titolo “Latte&Stelle” l’esperto degli astri ha parlato ovviamente della giornata dei segni di Fuoco: Ariete, Leone, Sagittario. Cosa bisogna aspettarsi?

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone secondo Oroscopo Paolo Fox?

Si comincia dall’Ariete, con Paolo Fox che spiega: le difficoltà vissute durante gli ultimi giorni sembrano causare una certa stanchezza che potrebbe far venir voglia di abbandonare alcuni progetti. Anche se questa domenica potrebbe rivelarsi un po’ conflittuale, sarebbe bene prestare attenzione a non lasciarsi guidare dal nervosismo per non assumere atteggiamenti di cui ci si potrebbe pentire.

Nati Leone? Giove e Saturno opposti sembrano rendere particolarmente difficoltose alcune evoluzioni legate all’ambito lavorativo, ma questa domenica potrebbe regalare interessanti soddisfazioni. Sebbene i risultati che arriveranno possano non essere eclatanti, sarà possibile ottenere qualcosa di più: attenzione a non fare programmi troppo rigidi.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Per l’ultimo segno di Fuoco, il Sagittario, le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox nella giornata di oggi sono all’insegna della tranquillità ma continua ad esserci una diffusa insoddisfazione legata alla sfera sentimentale. Anche sul lavoro si potrebbe riscontrare un po’ di incertezza, ma Giove e Saturno favorevoli sembrano promettere degli stimoli positivi.

