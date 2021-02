Oroscopo Paolo Fox: Ariete, Leone, Sagittario/ Previsioni di oggi 10 febbraio 2021

Ariete, Leone e Sagittario: sono i tre segni di Fuoco di cui l’Oroscopo Paolo Fox si è occupato nelle sue previsioni della giornata di oggi, mercoledì 10 febbraio 2021, nella consueta rubrica Latte & Stelle in onda sulle frequenze Radio Latte e Miele. Andiamo subito a scoprire cos’ha previsto l’astrologo da vicino.

La giornata di oggi per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone: Oroscopo Paolo Fox

Ecco le previsioni per il segno dell’Ariete. La grande concentrazione di pianeti che sembra contraddistinguere queste giornate potrebbe regalare una forte irruenza capace di offrire un buon riscatto alle difficoltà vissute negli ultimi tempi. Se ben canalizzata questa energia contribuirà a sviluppare diversi progetti importanti, ma sarà necessario essere convinti di ciò che si desidera.

Proseguiamo con il segno del Leone. Questo mercoledì sembra segnare il culmine di una condizione di agitazione che potrebbe riguardare tutta la settimana. In queste ore si potrebbe avvertire l’esigenza di chiudere alcune situazioni rivelatesi ormai insoddisfacenti. Attenzione a non lasciare che queste tensioni ricadano in amore.

Sagittario, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox

Concludiamo con l’oroscopo di Paolo Fox per il segno del Sagittario: diversi pianeti in aspetto favorevole invitano a sfruttare queste ore per riscoprire i piaceri legati ad un sentimento che potrebbe aver vissuto qualche difficoltà. Dopo mesi un po’ frustranti finalmente sembra tornare la vitalità che da sempre contraddistingue i nati sotto questo segno.

