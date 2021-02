Oroscopo Paolo Fox: Ariete, Leone, Sagittario/ Previsioni di oggi 17 febbraio 2021

Ariete, Leone e Sagittario: sono i tre segni di Fuoco di cui l’Oroscopo Paolo Fox si è occupato nelle sue previsioni della giornata di oggi, mercoledì 17 febbraio 2021, nella consueta rubrica Latte & Stelle in onda sulle frequenze Radio Latte e Miele. Andiamo subito a scoprire cos’ha previsto l’astrologo da vicino.

La giornata di oggi per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone: Oroscopo Paolo Fox

Ecco le previsioni per il segno dell’Ariete. Dopo un anno e mezzo di fermo questa condizione astrologica invita a mettersi in gioco per esplorare le grandi opportunità che iniziano ad affacciarsi. Queste giornate offrono una grande forza, utile a capire come orientarsi in vista di una primavera importante. Anche l’amore potrebbe presto tornare a prendere quota.

Proseguiamo con il segno del Leone. Gli avvenimenti delle ultime settimane potrebbero aver lasciato un po’ di amaro in bocca, facendo nascere il desiderio di riscattarsi. Questo periodo invita ad intraprendere nuove strade, lasciando indietro le polemiche per concentrarsi sulle situazioni che potrebbero portare vantaggi concreti.

Sagittario, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox

Concludiamo con l’oroscopo di Paolo Fox per il segno del Sagittario: chi si è trovato a vivere qualche difficoltà sentimentale nel corso degli ultimi tempi sembra finalmente poter ritrovare nuova serenità. Sul lavoro potrebbero nascere contraddizioni e polemiche, ma questa giornata invita ad affrontarle coraggiosamente. Chiarimenti in arrivo.

