Oroscopo Paolo Fox, Ariete, Leone, Sagittario/ Previsioni di oggi 19 febbraio 2021

Ariete, Leone e Sagittario: sono i tre segni di Fuoco di cui l’Oroscopo Paolo Fox si è occupato nelle sue previsioni di oggi, venerdì 19 febbraio 2021, nella consueta rubrica Latte & Stelle in onda su Radio Latte e Miele. Andiamo subito a scoprire cos’ha previsto l’astrologo.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone secondo oroscopo Paolo Fox?

Partiamo subito con il segno dell’Ariete. I cambiamenti che stanno avvenendo in queste giornate potrebbero far venire voglia di prendere in mano la propria vita agendo senza tenere in considerazione la complessità di alcune situazioni. Attenzione a non lasciarsi prendere dalla fretta. Fine settimana positivo per i sentimenti. .

Previsioni di oggi per i nati sotto il segno del Leone. Questo Febbraio sembra essere iniziato: in maniera un po’ pesante a causa dei numerosi pianeti in opposizione. Molti progetti sembrano essere sul punto di iniziare, ma qualcuno potrebbe dubitare delle proprie capacità. Per recuperare fiducia sarà necessario dedicarsi a nuovi progetti e cercare nuove compagnie..

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Infine l’Oroscopo Paolo Fox per i segni di fuoco termina con il segno del Sagittario. Nonostante questa sia una fase di recupero, le giornate di questo fine settimana potrebbero mettere alla prova alcune situazioni, portando qualcuno a dubitare dei propri atteggiamenti. Attenzione alle tensioni di queste ore: potrebbero creare tensioni anche in amore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA