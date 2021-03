Oroscopo Paolo Fox: Bilancia, Gemelli e Acquario/ Previsioni di oggi 17 marzo 2021

L’oroscopo di Paolo Fox è denso di previsioni per quanto riguarda la giornata di oggi, mercoledì 17 marzo 2021, dei segni d’Aria. Il noto astrologo si è soffermato su Bilancia, Gemelli e Acquario, spiegando cosa devono aspettarsi coloro che sono nati sotto questo segno…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno della Bilancia e dei Gemelli secondo Oroscopo Paolo Fox?

Il viaggio tra le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox comincia con quelle che riguardano il segno della Bilancia. Nonostante un inizio settimana piuttosto teso, la giornata di oggi sembra regalare una buona energia, utile a ritrovare una maggior serenità. Il procedere della settimana permetterà di abbandonare le tensioni vissute nelle ultime ore, regalando un fine settimana molto positivo.

Cosa devono aspettarsi invece coloro che sono nati sotto il segno dei Gemelli? Giove e Saturno in buon aspetto sembrano promettere l’arrivo di alcune occasioni importanti, ma queste giornate sembrano essere segnate da una grande emotività che potrebbe riportare a galla alcune questioni sentimentali rimaste in sospeso. Con Pesci, Vergine e Sagittario potrebbe nascere qualche problema in più. Attenzione alle distrazioni.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox si concludono con l’ultimo segno d’Aria, l’Acquario. La presenza della Luna in opposizione potrebbe portare una mattinata faticosa e ricca di dubbi. Le iniziative che nascono in questo periodo sembrano portare poche certezze, così come i rapporti con gli altri.

