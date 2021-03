Oroscopo Paolo Fox: Bilancia, Gemelli e Acquario/ Previsioni di oggi 18 marzo 2021

L’oroscopo di Paolo Fox è denso di previsioni per quanto riguarda la giornata di oggi, giovedì 18 marzo 2021, dei segni d’Aria. Il noto astrologo si è soffermato su Bilancia, Gemelli e Acquario, spiegando cosa devono aspettarsi coloro che sono nati sotto questo segno…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno della Bilancia e dei Gemelli secondo Oroscopo Paolo Fox?

Il viaggio tra le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox comincia con quelle che riguardano il segno della Bilancia. Tra oggi e domani sarà possibile recuperare qualche emozione interessante, dopo un inizio settimana che potrebbe aver portato un po’ di nervosismo e qualche conflitto. In amore sarebbe bene riuscire ad essere pazienti, limitando il più possibile le discussioni.

Cosa devono aspettarsi invece coloro che sono nati sotto il segno dei Gemelli? In ambito lavorativo questo nuovo anno non mancherà di portare interessanti soddisfazioni, ma l’aspetto sentimentale sembra vivere ancora qualche tensione. Per qualcuno potrebbe rivelarsi piuttosto difficile liberarsi di alcune problematiche legate al passato, specialmente se ci si trova coinvolti in una relazione in cui non ci si sente del tutto riconosciuti.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox si concludono con l’ultimo segno d’Aria, l’Acquario. Queste giornate sembrano risentire di una certa stanchezza dovuta a tutte quelle situazioni che non è possibile gestire. Nonostante molte buone idee, infatti, potrebbero esserci ostacoli che sembrano allontanare i successi più importanti.

