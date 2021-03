Oroscopo Paolo Fox: Bilancia, Gemelli e Acquario/ Previsioni di oggi 8 marzo 2021

L’oroscopo di Paolo Fox è denso di previsioni per quanto riguarda la giornata di oggi, lunedì 8 marzo 2021, dei segni d’Aria. Il noto astrologo si è soffermato su Bilancia, Gemelli e Acquario, spiegando cosa devono aspettarsi coloro che sono nati sotto questo segno…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno della Bilancia e dei Gemelli secondo Oroscopo Paolo Fox?

Il viaggio tra le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox comincia con quelle che riguardano il segno della Bilancia. Questi mesi invitano a cambiare alcuni riferimenti, assecondando le trasformazioni che sono iniziate durante l’ultima fase del 2020. Tutto ciò che nascerà con Giove e Saturno in aspetto favorevole potrebbe rivelarsi ricco di potenzialità, ma sarà necessario saper gestire il tutto con determinazione.

Cosa devono aspettarsi invece coloro che sono nati sotto il segno dei Gemelli? Nonostante l’impegno fisico che sembrerebbe aver richiesto, la scorsa settimana potrebbe essersi conclusa con alcune buone soddisfazioni. Giove e Saturno in buon aspetto potrebbero aiutare a risolvere alcune piccole questioni personali rimaste in sospeso, mentre in amore sembra esserci ancora qualche contrasto. Per riuscire a recuperare anche sul piano sentimentale sarà necessario attendere il prossimo mese, quando Venere tornerà ad essere in buon aspetto.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox si concludono con l’ultimo segno d’Aria, l’Acquario. Il transito che sta riguardando Giove e Saturno sembra poter portare una maggior chiarezza, aiutando a delineare i confini di un cambiamento iniziato con l’arrivo di questo 2021.



