Oroscopo Paolo Fox: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Previsioni di oggi 1 giugno 2022

Oroscopo Paolo Fox: previsioni di oggi 1 giugno 2022 per Bilancia, Scorpione e Sagittario

Arriva la domenica e su Radio LatteMiele è puntuale l’appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox: siamo arrivati a mercoledì 1 giugno 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere su Bilancia, Scorpione e Sagittario. Bilancia: Oggi la Luna è un po’ dissonante, ma ti do ugualmente una bella posizione nell’immaginaria classifica delle stelle, perché stai cambiando filosofia di vita e questo ti consente di farti scivolare le cose addosso. Un po’ perché hai toccato il fondo qualche mese fa e adesso sai come si sta quando si sta male, quindi tutto ciò che può farti stare meglio ti piace, un po’ perché stai affrontando la vita alla giornata, “carpe diem”, senza arrovellarti troppo, e ti senti più sereno, rileva l’Oroscopo Paolo Fox. Ora i problemi restano e i pianeti sono un po’ conflittuali, ma sembra che tu faccia buon viso a cattivo gioco e questo è molto importante.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 giugno 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci: che succede

Scorpione e Sagittario, che venerdì sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Scorpione: Questa è una settimana un po’ apatica e, quando non ci sono grandi stimoli, lo Scorpione aspetta, studia la propria preda e il proprio futuro, in un’attesa attiva quindi, utile a valutare la situazione. Un periodo un po’ rallentato, ma non per questo difficile. Forse saranno i cuori solitari a trovare poca chiarezza in amore: ci vuole pazienza, esorta l’Oroscopo Paolo Fox, per evitare di ritrovarsi in situazione ingarbugliate che sono immeritate e che soprattutto rischiano di far soffrire a lungo termine.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 30 maggio-5 giugno 2022/ Le previsioni per Cancro e...

Sagittario: Vorrei ricordarti che dietro l’angolo c’è una bella passione. Intanto bisogna occuparsi delle questioni di lavoro, in pieno recupero nel mese di giugno e, anche se queste giornate non sono ancora così attive (lo saranno quelle della seconda parte di giugno), si può dire che c’è una grande disputa da superare, forse l’animo è agitato, ma il desiderio di cambiare vita sta prendendo piede. L’Oroscopo Paolo Fox invita a fare attenzione a non rinunciare a tutto ciò che hai costruito negli ultimi anni, perché sei il tipo che butta tutto all’aria ogni cosa, se non gli sta bene un progetto: bisogna essere cauti.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox settimanale 30 maggio-5 giugno 2022/ Le previsioni per Ariete…

© RIPRODUZIONE RISERVATA