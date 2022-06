Oroscopo Paolo Fox: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni di oggi 1 giugno 2022

Oroscopo Paolo Fox, tutto su Cancro, Leone e Vergine. Le previsioni di oggi 1 giugno 2022

Le previsioni per la giornata di mercoledì 1 giugno 2022, l’Oroscopo Paolo Fox si concentra nell’appuntamento quotidiano sulle frequenze di Radio LatteMiele sui segni di Cancro, Leone e Vergine. Cancro: Sono giornate con alti e bassi: molti devono mettere a posto delle questioni di carattere fisico. Forse non sei stato bene o c’è stata una persona che ti ha messo in imbarazzo. Questa Luna, oggi nel tuo segno, non fa altro che aumentare in qualche modo la tua sensibilità. Ecco perché, sottolinea l’Oroscopo Paolo Fox, la strada della serenità può essere aperta solo se scendi a patti con te stesso e c’è da dire che questo è un periodo che dovrebbe favorire un dialogo sincero e profondo con le persone che hai attorno, ma a volte devi ricrederti, perché magari hai immaginato persone diverse da quello che sono.

Leone: Sempre molto forte questo segno zodiacale: tanti pianeti attivi e solo Venere è un po’ nebbiosa insieme a Urano. Questo mi fa pensare a un recupero sentimentale lento, a una fiamma della passionalità che ogni tanto non arde come dovrebbe. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox non è detto che non ci sia l’amore, ma magari i tuoi pensieri sono altrove e allora bisogna tornare ad essere più forti, nel senso che i sentimenti hanno bisogno di un po’ di serenità. Manca la passione? Cercala! Oppure rinnova un’amicizia, perché spesso è proprio da questa che nascono i rapporti più belli.

Vergine: Giornata così così. Quello che sei riuscito a sopportare martedì, con un novilunio piuttosto pesante, oggi non riesci tanto a sopportarlo. Nonostante la passione che domina la tua vita, per il lavoro, per l’amore, potresti sentirti in imbarazzo o rimandare una risposta. È una giornata un po’ a rallentatore, l’Oroscopo Paolo Fox invita a non forzare i tempi in maniera innaturale ma a lasciar scorrere la corrente con tranquillità, senza cadere nell’ansia.

