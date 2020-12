Oroscopo Paolo Fox: Cancro, Scorpione e Pesci/ Che giornata sarà oggi 20 dicembre 2020?

Previsioni Oroscopo Paolo Fox protagoniste sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Nel mirino finiscono in particolare i segni d’Acqua. Quali sono stati i pronostici dell’astrologo durante la trasmissione Latte & Stelle di oggi, domenica 20 dicembre? Scopriamo segno per segno le stelle di Cancro, Scorpione e Pesci…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Cancro e Scorpione secondo Oroscopo Paolo Fox?

Cominciamo dal segno del Cancro: Nonostante si sia recentemente aperta una fase molto positiva che si protrarrà per i prossimi due anni e porterà notevoli trasformazioni, nella giornata di oggi si potrebbe ancora avvertire qualche piccola tensione ereditata dall’opposizione di Saturno. Guardare al futuro con fiducia aiuterà a superare le piccole difficoltà, permettendo di dedicarsi agli affetti e ai grandi impegni lavorativi che si prospettano per i prossimi mesi.

Capitolo Scorpione: questo periodo sembra richiedere una buona dose di impegno, a causa dei numerosi impegni professionali e delle tensioni che potrebbero nascere in amore. Per superare queste piccole difficoltà sarebbe bene riuscire a non lasciarsi prendere da una vena polemica eccessiva.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Gran finale con i Pesci per quanto riguarda la previsione dell’oroscopo di Paolo Fox: la Luna nel segno sembra regalare una buona energia, specialmente sul piano emotivo. In queste giornate sarà possibile riscoprire la tenerezza di un rapporto, ma se una storia è finita sarà necessario lasciarla andare. Buone novità sul piano lavorativo a partire da metà Gennaio. La speranza è che l’astrologo abbia ragione…

