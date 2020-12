Oroscopo Paolo Fox: Cancro, Scorpione e Pesci/ Le previsioni di oggi 21 dicembre 2020

Previsioni Oroscopo Paolo Fox protagoniste sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Nel mirino finiscono in particolare i segni d’Acqua. Quali sono stati i pronostici dell’astrologo durante la trasmissione Latte & Stelle di oggi, domenica 20 dicembre? Scopriamo segno per segno le stelle di Cancro, Scorpione e Pesci…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Cancro e Scorpione secondo Oroscopo Paolo Fox?

Cominciamo dal segno del Cancro: L’inizio di questa settimana potrebbe rivelarsi un po’ sottotono a causa di una situazione astrologica non molto entusiasmante. L?avvicinarsi del Natale potrebbe costringere qualcuno a confrontarsi con le trasformazioni subite da alcuni rapporti, lasciando emergere una certa malinconia.

Capitolo Scorpione: Sole, Luna e Mercurio attivi invitano a mettersi in gioco, ammettendo i propri sbagli e prodigandosi per trovare nuove maniere per manifestare il proprio punto di vista.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Gran finale con i Pesci: dopo mesi di tensioni e dubbi sul piano sentimentale, questi giorni invitano ad abbandonarsi ad un sentimento lasciandosi indietro le problematiche passate. La buona situazione astrologica che sembra caratterizzare questa giornata permetterà di affrontare meglio alcuni cambiamenti e inaugurare dei nuovi progetti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA