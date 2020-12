Oroscopo Paolo Fox: Cancro, Scorpione e Pesci/ Le previsioni di oggi 23 dicembre 2020

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Cancro secondo Oroscopo Paolo Fox?

Cominciamo dal segno del Cancro: in questo periodo si possono iniziare ad apprezzare le trasformazioni dovute a questo nuovo assetto planetario, per questo sarebbe bene non sottovalutare le novità, soprattutto in ambito lavorativo. Stando all’Oroscopo Paolo Fox la giornata di oggi invita a mettere da parte il passato per riscoprire il valore di un sentimento.

Scorpione: cosa succederà oggi secondo l’oroscopo?

Ora tocca allo Scorpione scoprire cosa gli hanno riservato le stelle per oggi: queste giornate invitano a capire chiaramente quali rapporti possono essere portati avanti e su chi è possibile contare davvero. Se una storia vale, nelle prossime ore si potranno trovare delle interessanti occasioni per avvicinarsi e organizzare qualcosa di bello.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Gran finale le previsioni di oggi 23 dicembre 2020 per i nati sotto il segno dei Pesci: queste giornate che ci portano sempre più vicino al Natale sembrano continuare ad essere caratterizzate da una grande agitazione, specialmente in ciò che riguarda l’ambito sentimentale. Molti potrebbero trovarsi ad essere attratti da persone troppo lontane dalle loro esigenze, o dover accettare la fine di una passione. Attenzione a non ostinarsi su rapporti che non hanno futuro.