Oroscopo Paolo Fox: Cancro, Scorpione e Pesci/ Previsioni di Natale 25 dicembre 2020

OROSCOPO PAOLO FOX NATALE 2020 PER I SEGNI DI ACQUA

I segni d’Acqua sono Cancro, Scorpione e Pesci. Come ogni giorno l’oroscopo di Paolo Fox ci fornisce nel dettaglio cosa accadrà segno per segno, andiamo a vedere nel dettaglio i sopra elencati.

CANCRO: VERSO UN 2021 INTERESSANTE

Cancro: Questo Natale sembra preludere ad un anno molto interessante, in cui sarà possibile riscattarsi delle difficoltà portare dalle opposizioni che si sono appena concluse. L’energia che caratterizzerà queste giornate aiuterà a dedicarsi alla propria serenità.

SCORPIONE: LUNA OPPOSTA

Scorpione: La Luna opposta sembra indicare una condizione di costrizione che potrebbe riguardare questa giornata. Le limitazioni che riguarderanno questo periodo di festa potrebbero imporre a qualcuno di trascorre queste ore in maniera poco piacevole, tuttavia si potrà contare su una buona situazione di forza portata anche dall’abilità avuta nel recuperare alcune situazioni in crisi. Attenzione a non affaticarsi troppo.

PESCI: GIORNATA MALINCONICA

Pesci: La giornata di oggi sembra poter assumere tratti un po’ malinconici a causa di alcune situazioni che non sono come le si desidererebbe. Alcune situazioni meritano di essere affrontate alla luce di una profonda riflessione, per evitare possibili ripensamenti.



