Oroscopo Paolo Fox, Cancro, Scorpione e Pesci/ Previsioni di oggi 10 marzo 2021

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni d’Acqua nelle previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Vediamo da vicino cosa devono aspettarsi Cancro, Scorpione e Pesci in questa giornata di oggi mercoledì 10 marzo 2021!

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Cancro e dello Scorpione secondo Oroscopo Paolo Fox?

Leggiamo le previsioni per il segno del Cancro: sei un pochino confuso, martedì è stata una giornata sottotono. Mercoledì riesce a darti una mano, ma in questo periodo di transizione devi rimettere in ordine tante idee. Per il lavoro devi aspettare Maggio, per l’amore bisogna muoversi anche adesso. Se ti avvicini a chi non ci sta, a chi è legato, dunque avanti tutta con Venere importante.

E ora affrontiamo lo Scorpione: giornate interessanti. Giovedì, venerdì’ e sabato si nota una certa crescita. In questi giorni devi anche sostituire qualcuno, fare più cose di quello che avevi immaginato. A volte siamo noi che facciamo troppo, ci mettiamo troppo in gioco e ci stanchiamo. Dal punto di vista sentimentale è un periodo importante con Venere e Sole favorevoli che permettono un recupero di emozioni che a Febbraio sembravano perdute.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox con i Pesci: è un mercoledì potente a livello di emozioni. Quando non le emozioni non le ontieni ti trascinano via verso un mare che a volte è un pl mosso e tu sei una nave che batte bandiera inquietudine. Marte dissonante invita a mangiare cose sane, ad occuparti un pò di più del tuo fisico, ma la presenza di Venere nel segno indica la voglia di amare. Raccomando a chi è solo di gettare l’amo e a chi ha sacrificato la sua vita ad una persona che non meritava tante attenzioni di voltare pagina e non rimpiangere nulla. Novità anche tra Marzo e Aprile riguarderanno l’attività.

