Oroscopo Paolo Fox, Cancro, Scorpione e Pesci/ Previsioni di oggi 16 febbraio 2021

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni d’Acqua nelle previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Vediamo da vicino cosa devono aspettarsi Cancro, Scorpione e Pesci in questa giornata di oggi martedì 16 febbraio 2021!

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Cancro e dello Scorpione secondo Oroscopo Paolo Fox?

E ora andiamo a leggere qualcosa di più per il Cancro: Dopo un Lunedì piuttosto teso, la giornata di oggi sembra aiutare a sanare qualche piccolo conflitto. La giornata di mercoledì porterà avanti questa tendenza permettendo di sanare alcune incomprensioni, regalando un buon recupero sul piano sentimentale. Attenzione da non lasciarsi sopraffare da alcune riflessioni invadenti riguardanti il passato.

E ora affrontiamo lo Scorpione: Le difficoltà sorte durante i primi giorni di Febbraio sembrano causare qualche difficoltà, soprattutto sul piano emotivo. Il transito che il Sole sta per inaugurare invita a lasciarsi indietro i nervosismi per cercare nuove strategie utili a perseguire il proprio benessere.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox con i Pesci: Questa settimana sembra iniziare a regalare qualcosa in più, in vista di un fine Febbraio che potrà contare su una Venere molto favorevole per recuperare energia e capacità di azione. Chi si è trovato a vivere qualche tensione all’interno di alcuni rapporti potrà guadagnare una maggior chiarezza.

