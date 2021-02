Oroscopo Paolo Fox, Cancro, Scorpione e Pesci/ Previsioni di oggi 17 febbraio 2021

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni d’Acqua nelle previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Vediamo da vicino cosa devono aspettarsi Cancro, Scorpione e Pesci in questa giornata di oggi mercoledì 17 febbraio 2021!

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Cancro e dello Scorpione secondo Oroscopo Paolo Fox?

E ora andiamo a leggere qualcosa di più per il Cancro: le difficoltà vissute nella giornata di ieri invitano a cercare di recuperare qualche emozione favorevole, mettendo da parte le tensioni per concentrarsi su come ottenere un possibile riscatto. L’arrivo del Sole in posizione favorevole previsto per mercoledì aiuterà a inaugurare nuovi progetti.

E ora affrontiamo lo Scorpione: queste giornate potrebbero veder nascere qualche tensione, specialmente se si ha a che fare con Acquario e Leone. Una Luna dissonante sembra infatti causare dubbi e disagi che potrebbero creare tensioni nei rapporti più intimi. Attenzione a non assumere un atteggiamento giudicante.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox con i Pesci: già da questa settimana si potrà apprezzare una maggior capacità di azione portata da un Sole favorevole, che raggiungerà il suo apice con la fine di Febbraio, quando il transito positivo di Venere permetterà di compiere importanti scelte legate all’ambito amoroso.f

© RIPRODUZIONE RISERVATA