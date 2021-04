Oroscopo Paolo Fox, Cancro, Scorpione e Pesci/ Previsioni di oggi 2 aprile 2021

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta a soffermarci sui segni d’Acqua nelle previsioni sulle frequenze radio di Radio Latte e Miele. Vediamo da vicino cosa devono aspettarsi Cancro, Scorpione e Pesci in questa giornata di oggi venerdì 2 aprile 2021!

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Cancro e dello Scorpione secondo Oroscopo Paolo Fox?

Soffermiamoci sulle previsioni del Cancro: la presenza di Sole e Venere in aspetto dissonante potrebbe creare qualche difficoltà in ambito sentimentale, specialmente per chi desidererebbe poter contare su qualche certezza in più. Attenzione alle complicazioni, specialmente nella giornata di domenica.

Voltiamo pagina per lo Scorpione: nonostante la giornata di oggi sembri risentire ancora di qualche tensione, questo fine settimana sembra poter regalare un po’ di forza in più. Questa settimana potrebbe aver portato qualche difficoltà sul piano relazionale, ma le prossime ore aiuteranno a ritrovare un po’ di serenità.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

E ora concludiamo lo studio dell’oroscopo Paolo Fox con i Pesci: questo venerdì sembra risentire della fatica di una settimana piuttosto impegnativa, per questo sarebbe bene rimandare problemi e discussioni a domenica. In questa giornata sarebbe meglio evitare complicazioni, ma il fine settimana potrebbe riportare un po’ di serenità.

