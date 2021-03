Oroscopo Paolo Fox, Cancro, Scorpione e Pesci/ Previsioni di oggi 2 marzo 2021

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni d’Acqua nelle previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Vediamo da vicino cosa devono aspettarsi Cancro, Scorpione e Pesci in questa giornata di oggi martedì 2 marzo 2021!

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Cancro e dello Scorpione secondo Oroscopo Paolo Fox?

Leggiamo le previsioni per il segno del Cancro: La Luna in aspetto dissonante sembra creare qualche difficoltà in questa giornata di martedì, ma già a partire da domani si potrà contare su una situazione migliore. Per riuscire a non incappare in spiacevoli dispute, sarà bene cercare di evitare conflitti durante queste ore.

E ora affrontiamo lo Scorpione: La stanchezza di queste giornate invita a cercare di fare tutto con la massima calma, in modo da non incorrere in sviste e distrazioni. La giornata di oggi invita a lasciarsi scivolare addosso le questioni che potrebbero dare adito a conflitti spiacevoli, specialmente se ci si trova ad avere a che fare con Ariete e Capricorno.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox con i Pesci: Le tensioni vissute in ambito amoroso chiedono di ritrovare l’equilibrio necessario a godere di certe emozioni. Occasioni interessanti in vista.



