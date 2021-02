Oroscopo Paolo Fox, Cancro, Scorpione e Pesci/ Previsioni di oggi 23 febbraio 2021

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni d’Acqua nelle previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Vediamo da vicino cosa devono aspettarsi Cancro, Scorpione e Pesci in questa giornata di oggi martedì 23 febbraio 2021!

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Cancro e dello Scorpione secondo Oroscopo Paolo Fox?

Leggiamo le previsioni per il segno del Cancro: La Luna nel segno sembra regalare una grande energia e una spiccata sensibilità, utile a mettersi in profondo contatto con se stessi per capire come sfruttare i mesi che verranno. La transizione che stanno vivendo sembra condurre ad una fine di Febbraio molto efficace, capace di regalare splendide emozioni.

E ora affrontiamo lo Scorpione: La Luna in buon aspetto invita a pensare al futuro con ottimismo e razionalità: riuscire ad aver ben chiari i propri obbiettivi sarà indispensabile per sviluppare efficacemente i progetti futuri. Dopo alcune settimane un po’ frustranti, questa sembra garantire un lento recupero, ma sarebbe bene riuscire a capire come gestire una situazione amorosa un po’ conflittuale.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox con i Pesci: La giornata di oggi invita a soffermarsi sulle proprie emozioni, per prepararsi alle decisioni che il prossimo fine settimana potrebbe imporre. Il transito positivo che Venere inaugurerà a partire da giovedì aiuterà a recuperare alcune situazioni, chiudendo definitivamente le questioni che non è più il caso di portare avanti.



