Oroscopo Paolo Fox, Cancro, Scorpione e Pesci/ Previsioni di oggi 25 febbraio 2021

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta a soffermarci sui segni d’Acqua nelle previsioni sulle frequenze radio di Radio Latte e Miele. Vediamo da vicino cosa devono aspettarsi Cancro, Scorpione e Pesci in questa giornata di oggi giovedì 25 febbraio 2021!

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Cancro e dello Scorpione secondo Oroscopo Paolo Fox?

Soffermiamoci sulle previsioni del Cancro: è come se ci si senta liberi da un peso. Ci saranno delle novità accordi verso giugno. Dall’estate una fase sarà interessante con un periodo di interregno in cui ci si immerge in un clima poco disteso. Si sente che non si hanno delle certezze. Questa settimana permette di essere più sereni dentro. Per fare grandi scelte si deve ritrovare equilibrio interiore.

Voltiamo pagina per lo Scorpione: si deve dimenticare febbraio, insieme a Toro e Leone ci sono stati dei problemi, delle complessità. Secondo l’oroscopo Paolo Fox questo pensiero che si ha verso il passato e una situazione irrisolta può fare male. Il segno ogni tanto si blocca, si circonda di pensieri non proprio semplici da gestire. La speranza è che non si viva nel timore che qualcuno possa cambiare la propria vita. Si è artefici del proprio destino. Le persone attorno non hanno influenza.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

E ora concludiamo lo studio dell’oroscopo Paolo Fox con i Pesci: queste sono giornate importanti per i sentimenti. E’ come se ci si sentisse abbandonati persino se si è in coppia. Venere inizia un transito importante, aiuta a risolvere dubbi in amore. Chi vive una nuova storia deve lasciarsi andare.



