Oroscopo Paolo Fox, Cancro, Scorpione e Pesci/ Previsioni di oggi 26 febbraio 2021

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista anche per la giornata di oggi, venerdì 26 febbraio 2021. Lo studio ci porta ad analizzare da vicino Cancro, Scorpione e Pesci. Ecco quello che ci racconta l’applicazione dedicata al noto astrologo.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Cancro e dello Scorpione secondo Oroscopo Paolo Fox?

Lo studio parte dal segno del Cancro: si lavora verso un piano di recupero importante che potrebbe consentire di rialzare la testa dopo un momento non facile. Questo 2021 comunque porterà delle nuove risorse verso un futuro interessante. Si sta lavorando a un progetto molto interessante con Venere che inizia un percorso di crescita non di poco conto e in grado di dare ottime possibilità di crescita.

Voltiamo pagina con lo Scorpione: il momento astrale non è dei più facili. Con qualcuno si è litigato e non poco col rischio di vivere qualche momento di tensione. Alcune coppie hanno vissuto delle fasi di complicazione e sicuramente ci si trova in una fase di pausa nella quale si dovrebbe evitare di prendere decisioni impulsive.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

E ora soffermiamoci sui Pesci: il segno ha necessità di essere rassicurato dal partner anche se non proprio tutto si può vivere in amore con facilità. Il partner viene messo troppo spesso alla prova con una situazione che crea pressione e potrebbe alla lunga rovinare un rapporto a cui si tiene molto. Nel mese di marzo, sotto diversi punti di vista, ci potrebbe essere un cambio di passo.



