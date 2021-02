Oroscopo Paolo Fox, Cancro, Scorpione e Pesci/ Previsioni di oggi 27 febbraio 2021

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni d’Acqua nelle previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Vediamo da vicino cosa devono aspettarsi Cancro, Scorpione e Pesci in questa giornata di oggi sabato 27 febbraio 2021!

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Cancro e dello Scorpione secondo Oroscopo Paolo Fox?

Leggiamo le previsioni per il segno del Cancro: Le questioni che potrebbero aver reso Gennaio un mese piuttosto pesante sembrano essere state uno stimolo consistente, utile a portare una grande liberazione. Dopo due anni difficili ora sembrano essersi avviate alcune importanti trasformazioni che raggiungeranno l’apice già a partire da Giugno.

E ora affrontiamo lo Scorpione: Questo fine settimana sembra preannunciare l’arrivo di un Marzo capace di offrire un po’ di serenità in più. Nonostante non si possa contare su dei grandi cambiamenti relativi all’aspetto pratico, queste giornate sembrano offrire qualche opportunità in più sul piano emotivo.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox con i Pesci: La giornata di oggi invita ad evitare situazioni polemiche per non accentuare le distanze che da qualche tempo sembrano gravare su un rapporto di coppia. Disagi e timori legati al futuro invitano a liberarsi dei pesi superflui.



