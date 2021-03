Oroscopo Paolo Fox, Cancro, Scorpione e Pesci/ Previsioni di oggi 3 marzo 2021

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni d’Acqua nelle previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Vediamo da vicino cosa devono aspettarsi Cancro, Scorpione e Pesci in questa giornata di oggi mercoledì 3 marzo 2021!

Che giornata attende per i nati sotto il segno del Cancro e dello Scorpione secondo l’oroscopo di Paolo Fox?

Leggiamo le previsioni per il segno del Cancro: Tra oggi e domani si potrà godere dell’influenza positiva di una Luna molto favorevole, provvidenziale per riuscire a visualizzare efficacemente le prospettive future e i progetti che si desidera coltivare. Durante gli ultimi tempi alcuni percorsi potrebbero essersi interrotti, rivelando la necessità di attuare alcune modifiche. Giornate positive anche per ritrovare la voglia di amare.

E ora affrontiamo lo Scorpione: Durante il mese di Febbraio alcune questioni pratiche potrebbero aver messo in secondo piano i sentimenti, ma ora è necessario compiere alcune scelte importanti che potrebbero ribaltare la situazione. Le intuizioni di queste ore permetteranno di ottenere qualcosa in più.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Le ultime settimane sembrano aver portato a galla alcune importanti problematiche legate all’ambito emotivo, e anche queste giornate potrebbero veder nascere qualche conflitto. Marte dissonante a partire da giovedì potrebbe causare scontri in ambito familiare: per guadagnare serenità sarebbe bene evitarli e concentrarsi sul futuro.

