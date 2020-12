Oroscopo Paolo Fox, Capodanno 2020/ Che giornata sarà per Cancro, Scorpione, Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX 31 DICEMBRE 2020 PER I SEGNI D’ACQUA

Diamo uno sguardo ai segni d’acqua tratti dall’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 31 dicembre 2020. Si tratta di Cancro, Scorpione e Pesci, andiamo a vedere cosa ha detto da vicino alla nota emittente radiofonica.

CANCRO: ENERGIE IN ARRIVO

Cancro: Nonostante questa giornata non sembri essere molto forte sul piano emotivo, un interessante transito lunare potrebbe regalare qualche energia in più. L’arrivo del 2021 vedrà Saturno non più opposto e per questo potrebbe risultare più semplice affrontare ostacoli e difficoltà.

SCORPIONE E PESCI: ECCO COSA PREVEDE PAOLO FOX E IL SUO OROSCOPO

Scorpione: La giornata di oggi invita a trascorrere un Capodanno all’insegna della tranquillità, per riuscire a riflettere su alcune scelte che andranno fatte nei primi mesi di questo nuovo anno. Alcune situazioni andranno rivedute, ma è importante riuscire a prendere le decisioni con calma.

PESCI: RIFLESSIONI SENTIMENTALI

Pesci: L’anno che sta per concludersi sembra aver portato importanti riflessioni legate ad alcune situazioni sentimentali, ma ora è necessario riuscire a ritrovare la serenità necessaria per concentrarsi sui progetti futuri.



