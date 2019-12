Oroscopo Paolo Fox vigilia capodanno 2020/ Oggi 31 dicembre: Sagittario, Pesci, Acquario e…

Oroscopo Paolo Fox ultimo dell’anno, previsioni oggi 31 dicembre 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista anche per la giornata dell’ultimo dell’anno, martedì 31 dicembre 2019. Andiamo a vedere cosa ha detto nella rubrica Latte e Stelle sulle frequenze radio di LatteMiele. Il Sagittario si trova a vivere una promessa che ha fatto a sé stessa con la voglia di innamorarsi ma solo dentro relazioni sane. Le stelle per il Capodanno del Capricorno sono molto interessanti verso il futuro. Si deve dunque essere pronti a vivere tutto con un grandissimo sorriso sulla bocca. CLICCA QUI PER LE PREVISIONI DAL 29 DICEMBRE AL 3 GENNAIO

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Iniziamo l’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: il segno non vuole vivere più situazioni di relazioni complicate, si è fatto una promessa. Si vuole fare un grande regalo e cioè frequentare le persone giuste e innamorarsi come non accadeva da tempo. Dal punto di vista emotivo questo Capodanno nasce con qualche dubbio. Anche il segno è nella lista tra coloro che insieme ai Gemelli vogliono fare tanto e probabilmente dovranno fare un pochino meno anche per un problema nato all’ultimo minuto. Lo penseranno i Sagittario che penseranno di passare un Capodanno da una parte e si ritroveranno da un’altra. Capricorno: le stelle sono buone con un Capodanno che si preannuncia interessante. Il limite è di pensare di poter fare tutto da soli. Sarebbe importante avere le persone giuste dalla propria parte, le giuste complicità. Acquario: il 2020 sarà di grandi decisioni, si cambieranno ritmi di vita, lo impone Saturno che vuole far cambiare i conti entrando nel segno. Questo capiterà a Primavera. Quando Saturno entra in un segno così caotico cerca di mettere in regola tutto quello che non lo è. Il segno si ritroverà ad essere tradizionalista più del solito. Pesci: se c’è un po’ di malinconia è normale, si ama ricordare come capita molto spesso. Si analizza ciò che è capitato precedentemente. Il passato se ha portato negatività si deve cancellare per vivere un Capodanno tranquillo pieno di emozioni positive visto che parte con la Luna nel segno.

