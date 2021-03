Oroscopo Paolo Fox: Capricorno, Vergine e Toro/ Previsioni di oggi 8 marzo 2021

Le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox su “Latte&Stelle” indugiano anche sui segni di Terra, Capricorno, Vergine e Toro. L’esperto di astri più seguito ha spiegato cosa devono aspettarsi oggi, lunedì 8 marzo 2021, coloro che sono nati sotto questo segno. Se volete scoprire le previsioni dell’astrologo, siete allora nel posto giusto…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Capricorno e della Vergine secondo Oroscopo Paolo Fox?

Si comincia subito con il Capricorno: ecco cosa deve aspettarsi chi è nato sotto questo segno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox. La presenza della Luna nel segno potrebbe aiutare a prendere maggior consapevolezza del proprio ruolo all’interno di alcune situazioni lavorative, mentre in amore potrebbe nascere un po’ di insoddisfazione.

Ora è arrivato il momento di scoprire le previsioni dell’astrologo che riguardano la Vergine. La presenza di Marte in opposizione sembra indicare la necessità di fermarsi per cercare di ritrovare una maggior tranquillità. Le questioni lavorative potrebbero aver messo in secondo piano l’amore e i rapporti familiari, rendendo più facile la nascita di tensioni e contrasti: queste giornate invitano ad assumere un atteggiamento prudente, finalizzato a riconquistare un certo equilibrio.

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Questo viaggio con l’oroscopo di Paolo Fox lo concludiamo analizzando l’ultimo segno di Terra rimasto, il Toro. Le difficoltà nate durante il mese di febbraio sembrano ormai essere state superate, ma la presenza di Giove e Saturno in aspetto contrario potrebbe ancora creare qualche piccolo problema, soprattutto in ambito lavorativo. Buone occasioni per quanto riguarda l’aspetto sentimentale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA