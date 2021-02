Oroscopo Paolo Fox, classifica 28 febbraio-7 marzo 2021/ Segni Top: Bilancia, Pesci..

Oroscopo Paolo Fox dal 28 febbraio al 7 marzo 2021: la classifica

Come sarà la nuova settimana per i segni zodiacali secondo le previsioni di Paolo Fox? L’astrologo più famoso della televisione italiana fornisce alcune indicazioni sull’andamento della settimana che va dal 28 febbraio al 7 marzo invitando tutte le persone a verificare sul campo le previsioni pubblicate sul settimanale Di Più. La settimana dovrebbe essere ricca di sorprese per tutti i segno zodiacali, ma per alcuni, in particolare, i prossimi sette giorni saranno sereni e riserveranno piacevoli novità. Quali sono, dunque, i segni che potranno godere dei favori delle stelle nei prossimi giorni? Andiamo a scoprirli insieme.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà Ariete, Cancro e Leone?

Sarà una settimana abbastanza tranquilla per l‘ariete che, dopo due settimane di ansie in amore, riacquisterà fiducia in tale sentimento e sarà pronto per aprire il proprio cuore a nuove emozioni. Belle e importanti novità, soprattutto in vista della primavera, sul lavoro anche se sarà una settimana piuttosto stancante. Settimana fondamentale sia per l’amore che per il lavoro per i nati sotto il segno del cancro. Chi è innamorato troverà finalmente il coraggio di parlare dei propri sentimenti e vivere nuove emozioni mentre sul lavoro arriverà finalmente l’occasione per decisioni importanti. Dopo un febbraio abbastanza complicato, il mese di marzo porterà importanti novità al leone che ha voglia di vivere la propria libertà interiore e prendere decisioni importanti.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per Bilancia, Vergine e Pesci?

Durante la settimana, la vergine cercherà soprattutto un po’ di tranquillità in amore mentre sul lavoro potrebbe arrivare un incarico importante. Non è esclusa la possibilità di scelte vantaggiose per qualcuno. Settimana bellissima, invece, per la bilancia. Se a febbraio è nato un amore, marzo regalerà ai nati sotto tale segno la possibilità di viverlo totalmente. Previste importanti novità anche sul lavoro. Infine, per i pesci, il periodo è sicuramente favorevole per l’amore, ma la settimana sarà interessante anche sul lavoro. Unico neo potrebbe essere un po’ di nervosismo dovuto al rapporto con i colleghi. Potrebbero, inoltre, arrivare proposte interessanti che potrebbero concretizzarsi tra maggio e giugno.



