Oroscopo Paolo Fox, classifica 3-9 febbraio 2020/ Analisi: Ariete e Vergine al top

Classifica oroscopo Paolo Fox, 3-9 febbraio: segni in crescita

L‘oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare ora la parte alta della classifica fatta a I Fatti Vostri, dalla posizione 6 alla 4. Bilancia: il segno in questo momento ha grande voglia di espandersi, ma non è questo il momento. Si è dati dei momenti per fare delle scelte, non è un caso se adesso si ritardano delle decisioni. Magari delle questioni esterne obbligheranno a rimettersi in gioco. Ci sono da prendere delle decisioni importanti. Febbraio può essere un mese complicato per quanto riguarda i sentimenti. Acquario: è un periodo di buoni propositi e progetti che prenderanno quota da aprile in poi. Si è sotto il segno zodiacale che il Sole vuole ora mettere alla prova. Quando ci si annoia si vive troppo nel passato. E’ un periodo di innovazioni che devono essere gestite con attenzione per quanto riguarda il denaro. Sagittario: quarto posto in una settimana che prelude a un’altra molto interessante. Il cielo è importante. Si trainano gli altri come spesso accade e ci sono delle idee geniali. C’è grande grinta in questi giorni, averlo accanto significa avere un motore che spinge anche nei momenti più complicati della vita. Clicca qui per il video dell’oroscopo

Oroscopo Paolo Fox, classifica 3-9 febbraio: il podio, segni al top

Concludiamo lo studio della classifica dell’oroscopo di Paolo Fox con il podio, dalla posizione 3 alla 1. Ariete: molti a gennaio sono stati giù di corda e con dei problemi, magari senza riuscire a fare quello che si voleva. Il segno si sente attaccato dagli altri, ma si fanno delle cose per rendere tale la situazione. Si è un po’ provocatori. E’ una settimana importante che potrebbe portare qualche risultato in più. Si devono fare i conti con la realtà. E’ un grande cielo per l’amore, chi è coinvolto può pensare a una estate davvero molto importante. Leone: arriva Venere che sarà importante. E’ una settimana di crescita. Anche qui più che sul lavoro per le questioni d’amore. Tutte le relazioni e le situazioni disagiate potrebbero tornare ad essere vincenti. Il segno può organizzare qualcosa di interessante. Ci si sente più forti e ci sono delle chiamate in corso. Vergine: Giove e Saturno sono favorevoli, Marte spinge all’azione e Venere non sarà più opposta da venerdì. E’ una settimana importante che spinge all’azione. E’ n momento in cui si potrebbero fare le cose che sono state messe da parte. Da mercoledì arriva una bella energia. C’è un grande oroscopo.

