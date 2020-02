Oroscopo Paolo Fox, classifica 3-9 febbraio 2020/ Analisi: Cancro, Gemelli, Scorpione in crisi

Oroscopo Paolo Fox, classifica 3-9 febbraio 2020: segni flop

L‘oroscopo di Paolo Fox torna con la consueta classifica settimanale a I Fatti Vostri, ecco le posizioni dalla 12 alla 10. Cancro: ci sono poche certezze e tante cose da fare. Dal punto di vista dei progetti non manca volontà, certo dipende dall’età. Tra chi si predispone al nuovo e cerca di fare cose diverse a chi vuole mantenere risultati si è in confusione e questo potrebbe riguardare anche le relazioni. Attenzione a quello che si sta facendo in questo momento. Si vive una situazione molto diversa in questo momento. Quando c’è un oroscopo agitato si deve giocare con le stelle, secondariamente si deve fare attenzione a chi è contro. Gemelli: c’è qualcosa che non funziona soprattutto a metà settimana, ma non c’è più il blocco dello scorso anno. C’è una luce all’orizzonte, si è in grado di fare dei progetti mentre prima era tutto bloccato. Si sta pensando a come fare per recuperare certe cose. C’è una settimana in cui tutto è fluido ed altre in cui alcune cose lo sono meno. Si è in attesa di soluzioni. C’è tensione se si deve affrontare una prova, neanche c’era l’anno scorso. Nei periodi difficili non si deve mai cadere in depressione, ma c’è tempo per riflettere su cosa fare. Scorpione: si vivono momenti in cui si vorrebbe buttare via tutto. Ci sono momenti di grande tensione e rabbia, per fortuna passano subito. E’ molto difficile ingannare uno Scorpione visto che sono decisamente intuitivi. Clicca qui per il video dell’oroscopo

I segni in calo classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox

Saliamo nella classifica dell’oroscopo di Paolo Fox con le posizioni dalla 9 alla 7. Capricorno: bisogna lottare per ottenere le cose. Prima o poi capiterà. Si verifica, non si crede ma si cercano delle prove. Molti stanno facendo cose epocali, importanti. E’ l’anno in cui si può mettere in cantiere un progetto che fino a poco tempo fa era rimasto isolato. Magari è solo una soddisfazione personale. Certo si deve parlare di matrimoni e figli. Se c’è una caduta ci sarà la possibilità di rialzarsi. Pesci: in questi giorni Venere è sempre attiva con un cielo importante, ma questa sarà una settimana di riflessioni sulla vita sentimentale, sulle relazioni con gli altri. I nati sotto questo segno sono molto forti, ma soffrono gli attacchi e i pettegolezzi. Lì per lì sembra che non importi nulla, ma poi invece ci sta male. E’ brutto ripensarci quando si pensa che il problema sia superato. Toro: di solito il segno eccelle nelle cose di casa, molto attento a cosa accade all’interno della stessa. Ordine che deve essere mentale ma anche fisico. Nell’ordine dovrebbero entrare delle persone che devono dimostrare qualcosa. Questo è un anno con Giove e Saturno in ottimo aspetto.

