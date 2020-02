Oroscopo Paolo Fox, classifica di oggi 27 febbraio 2020/ Gemelli e Pesci al top (I Fatti Vostri)

OROSCOPO PAOLO FOX 27 FEBBRAIO, SEGNI IN CRESCITA

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ora ad analizzare la parte bella della medaglia quella dei segni in crescita e dunque a quattro stelle. Ariete: per il segno è sempre un po’ difficile pensare che qualcosa dall’esterno amministri la vita. Non è che l’astrologo spiega il destino, ma segna una traccia spiegando se si deve agire o stare fermi. E’ un momento interessante per le relazioni. Sul lavoro c’è ancora qualcosa di precario. Toro: il segno è un piccolo genio a modo suo. Quando ha un’idea in mente riesce a coniugare grande creatività a grande praticità. Quando c’è in mente un progetto si vuole definirlo. Qualsiasi idea si abbia in mente è il momento di agire in un marzo da dentro o fuori definitivo. Leone: si può rilanciare un’idea o anche un amore. Tutto quello che si fa è importante a livello sentimentale, ma anche di amicizia. Questo è un momento interessante per i sentimenti, un po’ meno importante per le questioni economiche, si è speso troppo. Vergine: oggi il segno è più dispettoso. Marzo è un mese importante per il lavoro. Se sono arrivate delle risposte nella settimana passata ora si ha qualche riferimento. Se si deve parlare di lavoro attorno al 17-18 marzo ci sarà un round importante. CLICCA QUI PER IL VIDEO DELL’OROSCOPO DI PAOLO FOX

SEGNI AL TOP OROSCOPO PAOLO FOX

Lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri ci propone i segni a cinque stelle quelli dunque al top per la giornata di oggi 27 febbraio 2020. Gemelli: c’è una bella forza in questo periodo con la voglia di conoscere gente e con un transito importante da aprile ad agosto nel segno di Venere. Saranno molte le emozioni, gli incontri e le decisioni. Ci sarà un recupero in extremis per chi ha bisogno di recupero. Non si devono sottovalutare amicizia e amore. Scorpione: con i Gemelli potrebbe nascere una bella abbinata. In amore se qualcosa non va bene si deve affrontare subito il problema. C’è un bel cielo per ricevere un grande premio. Questo Sole aiuta tutti quelli che sono stati male. Acquario: il segno vive di grandi speranze, se non c’è l’idea, che magari non si realizza, di fare qualcosa di nuovo e inventarsi una situazione diversa dal passato, l’idea di rinnovarsi e vivere una vita nuova allora sarebbe giù di corda. Pesci: segno un po’ agitato nonostante il bel cielo. Nonostante un momento di grandi ripensamenti non ci sono pianeti contrari, il rischio è però di adagiarsi sulla situazione che si sta vivendo. Chi ha una bella storia è felice così, chi non ce l’ha vuole evitare di vivere delle complicazioni. Nonostante questo non si sa vivere senza amore.

