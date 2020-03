Oroscopo Paolo Fox, classifica di oggi 4 marzo/ Gemelli e Bilancia segni flop (I Fatti Vostri)

Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 marzo: segni flop della clasifica

L’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri per oggi, 4 marzo 2020, ci porta ad analizzare quelli che sono i segni flop cioè quelli che meritano due stelle. Gemelli: sono delle giornate di tensione. Si deve aspettare la fine del mese con Saturno che inizierà un transito positivo. In vista del prossimo mese si devono avere le idee chiare su cosa portare avanti. Sul piano finanziario si deve essere cauti perché potrebbero arrivare delle tensioni dallo scorso anno. Ci sono dei problemi che possono essere superati anche nei momenti più difficili, con buona volontà si va avanti. Bilancia: marzo è un mese strano. Ci possono essere ripensamenti, facendo due passi avanti e uno indietro. Si spera che la liberazione possa arrivare presto. Alla fine di marzo ci sarà un ottimo Saturno, con questo mese in cui qualche dubbio rimane da superare. Oggi la Luna in più è un po’ particolare. Sagittario: i soldi possono diventare dei problemi, attenzione a mettere da parte qualcosa. Quello che si vuole risparmiare sarà importante per il futuro. Si mettono da parte spesso soldi, ma a volte poi si spende tutto rapidamente. E’ un oroscopo interessante per le relazioni.

Ariete, Leone e Acquario segni in calo

Passiamo ai segni a tre stelle prendendo sempre spunto dell‘oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri. Ariete: se ci sono indicazioni da seguire è inutile fare i ribelli. Come il popolo italiano il segno è anarchico nelle scelte. Questo è l’anno delle regole, perché Giove e Saturno sono entrambi nel segno del Capricorno. Questi pianeti in un segno così rigido possono portare a livello emozionale attenersi a delle regole molto ferree, non si accettano deroghe. Leone: c’è un problema economico in questo periodo, servono soldi in vista di un buon futuro, ma in amore cosa sta accadendo. C’è bisogno di prove tangibili da parte degli altri. Venere presto inizierà un transito particolare e ci sarà dunque la testa un po’ altrove. Acquario: sta per arrivare il giudizio universale, tra virgolette. Arriva infatti Saturno. Per alcuni sarà il caso di cambiare vita, a volte le circostanze esterne obbligano a fare questo passo. Non si deve prendere la situazione con ansia perché comunque non è scienza ma astrologia.

