Oroscopo Paolo Fox, classifica di oggi 4 marzo/ Toro, Vergine e Pesci segni al top (I Fatti Vostri)

Oroscopo Paolo Fox, I Fatti Vostri previsioni oggi 4 marzo: segni in crescita

Ecco i segni in crescita dell’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri quelli da quattro stelle. Cancro: il cielo è importante per le relazioni sociali, ma la giornata di domani sarà più fiacca. Oggi si dovranno trovare consensi e capire come si è messi. Da tempo si lotta con molti pianeti in tensione. Ci sarà modo di chiarire qualcosa con persone che interessano. Scorpione: la Luna è in trigono, questo è un cielo importante per la vita di tutti i giorni per le relazioni con gli altri. Questo significa anche che si è più espansivi del solito. L’unico rischio dell’eccessiva privacy è chiudersi troppo e avere paura che gli altri si devono fare i fatti del segno stesso, questo si dovrebbe evitare per non discutere. Capricorno: il segno ha un Giove molto importante e dunque può avere delle occasioni interessanti nei confronti degli altri. Le relazioni sono molto utili. Il Capricorno è il segno delle regole, questo è assolutamente vero. L’anno impone regole e ridisegna alcuni confini. L’anno non porta l’evasione di altri segni e porta un certo condizionamento in cui si vive sempre. A volte si rischia di condizionare gli altri.

Toro, Vergine e Pesci segni al top

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni al top, quelli che si meritano per oggi cinque stelle. Toro: ci potrebbe essere un rinvio. Se si è deciso di fare delle cose quest’anno si faranno, per il transito buono di Giove, ma ci si deve aspettare comunque un rinvio. Alcune situazioni si definiscono, ma si deve pensare anche a piccoli ritardi a situazioni da riprogrammare. A meno che non arrivi tutto entro il 22 del mese, ma dipende da cosa si sta facendo. Nullaosta delle stelle per quanto riguarda l’amore con Venere che inizierà domani un buon transito. Vergine: con questo cielo importante si può andare lontano. Dal punto di vista pratico entro il venti possono nascere delle belle emozioni. Si deve evitare di chiudersi troppo in sé stessi, magari in una cameretta ideale da dove si osserva il mondo in maniera critica. Questo è un modo per affrontare la vita non nella maniera giusta. Pesci: oggi la Luna è molto interessante e valida. Anche speranzoso il segno dovrebbe essere meno scaramantico nei confronti della vita. Si sa che le cose andranno bene, ma a volte ci si dà la zappa sui piedi.

