Oroscopo Paolo Fox, classifica di oggi 5 marzo/ Gemelli, Cancro flop (I Fatti Vostri)

Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 marzo: segni flop della classifica

Con l’oroscopo di Paolo Fox andiamo ora andare a leggere i segni da considerarsi flop per oggi, 5 marzo 2020, quelli che meritano appena due stelle. Gemelli: situazione di imbarazzo in questo periodo. Delle persone nate sotto questo segno si trovano un po’ in imbarazzo nelle questioni di tutti i giorni. Il mese di aprile regalerà delle sorprese con una Venere molto bella. Quando ci sono i problemi della vita è vero che ci sono delle limitazioni, ma improvvisamente si scoprono altre cose parallele. Quando si imbocca una strada e se ne lascia un’altra si possono trovare delle opportunità. Cancro: questo periodo di marzo vedrà alcune opposizioni planetarie che indicano le polemiche che possono nascere per vari motivi e non per forza per questioni legate all’attualità. Persone che hanno problemi di famiglia possono avere ulteriori scosse magari con il partner. Il punto debole rimane lo stomaco e ci si sente un po’ vessati da questo punto di vista in giornate da definire particolari.

Bilancia, Sagittario e Ariete segni in calo

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox con i segni in calo, quelli che a I Fatti Vostri meritano tre stelle. Bilancia: tutta questa tensione arriva anche a questo segno, molto sensibile. Si aggiunge al fatto sociale anche delle esitazioni pregresse. Queste tensioni planetarie erano già presenti il mese scorso. Si parlava di rimandare e di fare delle cose più in là, quando Saturno libererà da pressione a fine mese certi progetti saranno realizzabili. Si è in attesa di alcune cose e questo va mantenuto, non si può pretendere di risolvere tutto sempre. Sagittario: le limitazioni non piacciono a nessuno, soprattutto per i segni che sono molto liberi. E’ bello ogni tanto vedere la vita sotto un altro punto di vista. A meno che non ci siano problemi seri questo può essere un periodo in cui mettersi di fronte a sé stessi per capire se si sta percorrendo la strada giusta. Ariete: il segno ha una sorta di pasticcio nel cuore che forse neanche sente ma che vivono soprattutto le persone che stanno attorno. C’è uno stato di continua irruenza con la voglia di buttare via tutto. Ci si sente a volte arrabbiati con sé stessi e ci si dà contro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA