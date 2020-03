Oroscopo Paolo Fox, classifica di oggi 5 marzo/ Toro e Vergine al to (I Fatti Vostri)

Oroscopo Paolo Fox, I Fatti Vostri previsioni oggi 5 marzo: segni in crescita

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare la parte alta della classifica di oggi, 5 marzo 2020, con i segni da quattro stelle quelli da considerare in crescita. Leone: oggi Venere inizia un transito un po’ particolare, ma più si va avanti nel tempo e più ci sarà collaborazione da parte degli altri, senza la quale non si può vivere. A volte si pensa di avere la forza per fregarsene di tutti, ma spesso c’è bisogno di qualcuno che applaude. Spesso le crisi nascono quando ci sono dei dubbi. Capricorno: il segno ha dei coni d’ombra nella vita e quando ci sono entrano in ombra anche le persone che sono intorno. Si è molto pensierosi. Il segno è spesso stakanovista ora potrebbe in questi giorni fare delle cose che non ci si sarebbe mai aspettati di fare. Magari si dà un appuntamento e poi questo non viene rispettato. Avere Giove nel segno però sottolinea come si uscirà da questo caos. Da oggi poi per l’amore c’è Venere nel segno. Acquario: Saturno forma una quadratura con Urano vuol dire una cosa importante, il segno in questo momento avrà la possibilità di cambiare vita in un modo o nell’altro. Sono dei cambiamenti da considerarsi spesso anche un po’ sofferti. Pesci: il segno è molto motivato. Nonostante tutte le tensioni e preoccupazioni c’è un cielo che protegge con Giove e Saturno in buon aspetto. Il segno è come una spugna e assorbe tutto dall’esterno.

Toro, Vergine e Scorpione segni al top

Ora per l’oroscopo di Paolo Fox diamo uno sguardo ai segni al top con cinque stelle. Toro: nonostante tutto il segno continua a pianificare le cose, a fare grandi progetti. Chi trova un Toro trova un tesoro almeno per qualche anno. Le relazioni sono molto longeve di solito, chi ha una storia a metà magari ha il desiderio di costruire qualcosa di importante nel futuro. Avendo anche Venere nel segno c’è la necessità di costruire e fare qualcosa di importante. Vergine: in questo periodo il segno capisce che non si deve avere un atteggiamento ottuso verso quello che non si conosce. Ci si apre lentamente e si vuole ascoltare anche come la pensano gli altri cercando di capire le ragioni del prossimo. La capacità di ascolto in questione va considerata molto importante. Si fa questo perché si è disponibili, ma anche perché c’è una grande curiosità rispetto alle persone attorno. Scorpione: Venere va in opposizione, qualche piccolo passo falso in amore può essere fatto. La noia non deve ghermire i sentimenti. Non solo c’è da rivedere la questione economica e lavorativa. Bisogna sfruttare il periodo per cercare di stare meglio. Il Sole da qualche giorno è entrato in trigono e porta energia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA