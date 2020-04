Oroscopo Paolo Fox classifica di oggi 9 aprile 2020/ Bilancia e Sagittario segni flop

Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 aprile 2020: i segni flop

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox analizziamo i segni flop di oggi, 9 aprile 2020. Bilancia: si deve fare grande attenzione ai soldi. Anche perché nelle prossime ore potrebbero arrivare delle spese impreviste. Si cerca un po’ di stabilità economica soprattutto se si lavora in proprio oppure se si lavora a chiamata. Presto potrebbe dunque esserci un cambiamento. Sagittario: questo è un oroscopo che può diventare complesso anche se non è di certo pesante. Se in amore si vivono delle incertezze forse il rapporto andrebbe tenuto sotto controllo e analizzato nel minimo dei particolari. Di certo il periodo non aiuta. Pesci: si deve mettere sotto controllo l’emotività. In amore si cresce rispetto all’inizio della settimana, ma attenzione perché ci si potrebbe confrontare con una persona che sembra un po’ distante. Si deve avere prudenza nei rapporti con Pesci, Vergine e Scorpione.

Segni in fase di stallo

Voltiamo pagina e diamo uno sguardo ai segni in fase di stallo leggendo l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Toro: la Luna va gestita con davvero grande attenzione. Si è stabili e un segno che capisce quando si trova di fronte a persone che si possono considerare scorrette. A quel punto si rischia di arrabbiarsi. Si deve fare molta attenzione a quello che può accadere nelle prossime ore. Leone: il segno è sempre pronto a fare e disfare secondo quanto ha in testa. Si detesta poi se qualcuno si trova a porre dei limiti non facili da gestire. Al momento si vive una grande crescita per quanto riguarda l’amore. Si è quotati. Per quanto riguarda gli studi invece si rischia di perdere dei colpi, attenzione. Acquario: si deve vivere in maniera serena, senza mai esagerare. Si deve capire in questi giorni se si sta vivendo il periodo che si sognava. A volte ci sono regole troppo severe e questo porta alla volontà del segno di trasgredire. Probabile che possano esserci dei cambi sul lavoro.



