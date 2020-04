Oroscopo Paolo Fox classifica di oggi 9 aprile 2020/ Gemelli e Cancro segni al top

Paolo Fox, oroscopo oggi 9 aprile 2020: i segni al top

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta a volgere lo sguardo nei confronti di quei segni che si possono considerare vincenti. Gemelli: risulta essere importante avere la forza per rivalutare i sentimenti. Chi è abituato a non dare mai spazio alle proprie emozioni ora si ritrova a vivere con maggiore attenzione le sue emozioni. Si dovrà prontamente provare a ricostruire quello che si vive delle proprie interiorità. Cancro: si possono vivere delle buone intenzioni in questo periodo. E’ un momento di grande forza e non solo in amore. Si potrebbe risolvere ciò di difficile si sta vivendo da ormai quasi due anni a questa parte. Saturno sembra finalmente pronto ad uscire dalle opposizioni. Si vive un momento di grande rivoluzione. Scorpione: il cielo intrigante può regalare una svolta e aprire al segno la possibilità di essere intraprendente. Attenzione però perché l’emotività va gestita meglio. Ci sono buone carte da giocare nelle relazioni interpersonali almeno fino a domani sera.

Oroscopo, segni in crescita

Ecco i segni in crescita seguendo da vicino l’oroscopo di Paolo Fox. Ariete: giovedì sarà un giorno importante per il segno che finalmente si libererà dell’opposizione della Luna. Le privazioni danno al segno ancora maggiore carica per diventare più forte. Si è arrabbiati comunque un po’ con il destino che sembra aver tolto qualcosa. Il weekend porterà a delle belle situazioni per quanto riguarda i sentimenti. Vergine: la Luna favorevole in questo momento, forse è il caso di iniziare a guardarsi attorno. Si tratta di un periodo interessante per i contatti che visto il momento potrebbero anche arrivare tramite social network. C’è forza e probabilmente si è tra quelli che non mollano. Si può sperare in qualcosa di positivo anche quando si rischia di finire ko. Capricorno: la Luna favorevole può voler dire che presto si spazierà andando oltre nella propria vita. La fantasia può fare dei voli importanti. Si è sotto pressione, abituati a ragionare e a pensare non tanto sull’oggi quanto sul domani. Il periodo non sconvolge nonostante sia complesso.



