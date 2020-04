Oroscopo Paolo Fox, classifica oggi 13 aprile 2020/ Ariete, Toro e Pesci segni vincenti

L’oroscopo di Paolo Fox torna grande protagonista, ecco i segni da considerare vincenti. Ariete: grande energia in amore permetterà di fare dei passi in avanti. Per il lavoro si deve fare attenzione a ponderare con attenzione ogni cosa che si fa. L’umore è al massimo anche se oggi potrebbe esserci qualche discussione. Nel weekend può viversi una bella sensazione con la possibilità di rilassarsi. Toro: il segno per questa settimana è il favorito per quanto riguarda l’amore. I nuovi incontri potrebbero essere molto intriganti. In questi giorni però costretti in casa l’unica possibilità può arrivare dai social network. Per stare bene bisogna avere la persona giusta al fianco. Tutti i disguidi per quanto riguarda il lavoro dipendono dalla situazione attuale, ma molto presto ci sarà un recupero interessante. Si è in dubbio tra due relazioni, scegliere è importante e bisogna farlo subito. Pesci: da poco si è iniziato un rapporto d’amore nuovo, questo però non porta garanzie. Le strategie di lavoro che si attueranno nelle prossime settimane saranno sicuramente vincenti. Settimana interessante per quanto riguarda il benessere con domenica dove si svilupperà il momento migliore.

I segni in crescita dell’oroscopo di Paolo Fox

Voltiamo pagina e andiamo a leggere per l‘oroscopo di Paolo Fox quei segni che si possono considerare in crescita. Gemelli: è un momento in cui ci si deve dedicare soprattutto agli amici. Venere è nel segno e finalmente attivo può regalare delle soddisfazioni nel campo dell’amore. Questo transito inoltre porta molta energia e anche più fiducia per questo periodo complicato. Sul lavoro sarà molto importante la diplomazia che potrebbe permettere delle ottime risorse verso il futuro. Cancro: ultimamente il segno ha sicuramente regalato più spazio al lavoro rispetto all’amore. Nonostante questo ci sono degli strascichi dal punto di vista emotivo anche per questo periodo molto complesso. Disagio per la condizione economica dovuta alle ripercussioni per quanto riguarda il lavoro. Saturno non è più opposto in questo problema e permette di affrontare le cose con maggiore calma. Vergine: Venere passa nel segno e questo potrebbe far vivere un amore in secondo piano, forse perché attenti a qualcosa di più pratico. Chi esercita un lavoro autonomo può avere una bella crescita. Sono giorni in cui si potrebbe arrivare a vivere delle trattative nuove. Si vivono giornate di ansia e nonostante la forma fisica sia buona c’è un po’ di malumore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA