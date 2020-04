Oroscopo Paolo Fox, classifica oggi 13 aprile 2020/ Bilancia e Sagittario segni flop

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox soffermiamoci sui segni che si possono considerare flop. Bilancia: chi vive la sua prima storia d’amore deve fare molta attenzione. Non si deve sottovalutare nulla in questo periodo così particolare. Mercurio e Sole sono in opposizione e questo porta a vivere la stessa incertezza che si era patita all’inizio del 2020. Ci si sente un po’ tesi, ma è anche normale con un periodo come questo. Sagittario: l’opposizione di Venere metterà a prova le coppie, quelle che ne usciranno bene saranno rafforzate e in grado di fondare delle fondamenta decisamente solide. Il segno è quello della libertà e non vive un bel momento, anzi ci si sente frustrati per l’obbligo di rimanere in casa. Settimana positiva a livello fisico soprattutto alla metà della stessa. Capricorno: Venere è neutro e questo può portare sicuramente a qualcosa di interessante sotto il punto di vista delle relazioni. Si deve approfittare per la professione verso un futuro interessante. Si vive qualche preoccupazione di troppo con l’inizio settimana che sarà un po’ sottotono.

I segni in fase di stallo, oroscopo Paolo Fox

Diamo uno sguardo per l‘oroscopo di Paolo Fox ai segni in fase di stallo. Leone: per quanto riguarda il campo dei sentimenti si deve vivere tutto con trasporto anche se con grande attenzione per quanto riguarda i ragionamenti da fare. Per il lavoro si deve iniziare a pianificare le spese. Nella parte centrale della settimana bisogna stare attenti a non prendere delle iniziative esagerate per quelle che sono le proprie possibilità. Scorpione: serve determinazione e impegno per quanto riguarda l’amore. Domenica sarà una giornata buona per i sentimenti, ma nel centro della settimana qualcuno potrebbe litigare. Si deve fare progetto per il futuro immediato anche se si vive un periodo non facilissimo. Si devono affrontare eventuali difficoltà con coraggio. Acquario: si può passare il tempo a cercare una nuova abitazione o magari a rimodernare quella dove si abita. C’è bisogno di cambiare ogni tanto soprattutto nel campo di lavoro. C’è bisogno di più di una vita per riuscire a fare tutto quello che si ha in testa. Il tempo non basta mai. A metà settimana si dovrà evitare di arrabbiarsi per questioni futili.



