Oroscopo Paolo Fox, classifica oggi 14 aprile 2020/ Ariete, Cancro e Leone segni flop

Pubblicità

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox e l’analisi di quelli che sono i segni flop. Ariete: la Luna è dissonante per il segno. Da domani però gli astri parlano di giornate migliori e di una crescita proporzionale. La situazione astrologica è comunque particolare e confusa soprattutto per quanto riguarda il campo dell’amore. Si sta vivendo un fermo non facile da gestire il problema è che si era già fermi da gennaio. Cancro: il segno è davvero molto turbato. Alcuni hanno avuto dei problemi a livello famigliare altri invece hanno proprio delle tensioni interiori da superare. Attenzione alle emozioni che arrivano in un momento particolare. Sul lavoro si vive una situazione un po’ particolare. Leone: risulta davvero molto pesante in questo momento sentirsi chiusi, ma gli obblighi ormai li conosciamo tutti. Si riducono ovviamente le possibilità di effettuare degli incontri, ma va comunque detto che i social network posso essere un’alternativa molto più che valida.

Pubblicità

I segni in fase di stallo per l’oroscopo di Paolo Fox

Lo studio dell‘oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni in fase di stallo. Toro: il segno è alla ricerca di conferme. La Luna in buon aspetto potrebbe portare a una crescita proporzionale. L’unico problema potrebbe essere portato da un Marte dissonante che porta a dei conflitti non facilissimi da gestire. Bilancia: il segno si trova immerso nei suoi pensieri. Si è agitati per questioni legate al lavoro. C’è intermittenza in quello che si fa sia se si para di proposte che di situazioni pratiche. Ci si sente un po’ appesantiti e con alcune preoccupazioni verso il futuro. Scorpione: si deve credere assolutamente in qualcosa in più. Marte dissonante dice che è molto facile ferire questo segno. Se c’è un problema è perché ci si sente trattati male da qualcuno. Stiamo vivendo in un contesto particolare che potrebbe far pensare erroneamente che alcuni ce l’abbiano col segno, in realtà il nervosismo è dilagante per ovvi motivi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA