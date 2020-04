Oroscopo Paolo Fox, classifica oggi 15 aprile 2020/ Ariete e Gemelli top, Leone e Toro flop

Pubblicità

Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 aprile 2020: segni top della giornata

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare quelli che sono i segni al top della giornata di oggi, 15 aprile 2020. Ariete: La Luna è tornata finalmente favorevole in un giorno che invita a rilassarsi e a tenere duro dopo due giorni che non sono stati di certo facili. Gemelli: c’è grande voglia di innamorarsi in questo periodo. Il segno a volte però commette degli errori di valutazione in campo sentimentale. Attenzione anche a diventare vittime della curiosità. Cancro: il segno è in un grande momento di crescita personale. Domenica sarà una giornata piena di buone emozioni. Attenzione però al fatto che è tornata un po’ di confusione che potrebbe alzare il livello di guardia e creare preoccupazione. Vergine: si deve provare a ricostruire dopo un mese molto complicato dove si sono persi i riferimenti. C’è bisogno di qualcosa in più, ma potrebbe arrivare anche una bella idea all’improvviso. Sagittario: alla ricerca di novità e di una crescita che può portare sorprendenti emozioni. Venere opposta rende però complicato l’amore e i rapporti con gli altri più in generale.

Pubblicità

Segni flop oroscopo Paolo Fox

Ora voltiamo radicalmente pagina e soffermiamoci sui segni flop dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi. Toro: dopo due giorni vivaci, in questa giornata il segno potrebbe essere un po’ irritabile. Luna insieme a Marte dissonanti invitano comunque ad essere cauti. Leone: il segno deve fare attenzione in questi giorni a mantenere la calma. L’opposizione contemporanea di Luna e Marte può portare a vivere tutto con una certa agitazione interiore. Tra oggi e domani ci si potrebbe liberare di qualche peso. Bilancia: si sono vissute due giornate molto pesanti. Dal punto di vista degli astri è chiaro che alcune problematiche di carattere pratico continueranno ancora a infastidire. Ci si è stancati di essere discontinui in questo momento. Scorpione: il segno vive una giornata in cui è particolarmente irritabile. Non ci si è sentiti trattati a dovere da persone che forse avrebbero potuto fare qualcosa di più. Forse conviene cercare di non agitarsi più di tanto. Capricorno: si devono fissare dei traguardi in amore, c’è sicuramente necessità di avere la forza di raggiungerli. Non si è contenti di stare in isolamento, ma il segno è tra i migliori che resiste in questo periodo. Acquario: il segno si sente elettrico e con qualche difficoltà nella gestione delle emozioni. Si deve cambiare vita e questa situazione può portare a una rivoluzione molto interessante per quanto riguarda la vita. Pesci: si vivono delle situazioni d’amore un po’ a luce alternata, forse è il caso di fare attenzione quando ci si avvicina a una persona e non ritrovarsi a dover fare i conti con caratteri difficili.



© RIPRODUZIONE RISERVATA