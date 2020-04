Oroscopo Paolo Fox, classifica oggi 16 aprile 2020/ Ariete al top; Pesci flop

Pubblicità

Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 aprile 2020: segni top della giornata

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista oggi, 16 aprile, ecco quelli che sono i segni al top. Ariete: il segno ha voglia di recuperare il tempo perduto. Sole e Mercurio nel segno, Luna favorevole regalano una giornata molto interessante e una crescita esponenziale rispetto al passato. Gemelli: in questo periodo forse è il caso di rivalutare molto bene la casa e la famiglia per provare a dare una svolta alla propria vita. Servirà prendersi del tempo per sé stessi per superare un momento di certo non facilissimo. Vergine: questo è un anno di grandissime emozioni e rivoluzioni. Ultimamente il segno ha fatto delle scoperte molto interessanti. Si possono trovare spunti anche di fronte a un momento difficile come questo. Magari qualcuno potrà rinunciare a qualcosa anche di importante.

Bilancia, Capricorno e Acquario: giornata in crescita. Le previsioni di Paolo Fox nel suo oroscopo di oggi

Bilancia: si tratta di un periodo decisamente importante per i sentimenti. Forse non ci si trova a fare un salto come il matrimonio o la convivenza, ma di certo ci possono essere delle soddisfazioni. Nonostante questo c’è da dire che Mercurio e Sole in opposizione ogni tanto creano alcuni contrasti. Capricorno: si deve provvedere a pensare a una novità importanti. Qualcuno è in difficoltà per quanto riguarda dei progetti per la casa o delle mutazioni. Qualcuno invece si potrebbe trovare a vivere delle questioni burocratiche. Acquario: il segno vive un grande recupero e potrebbe così presto fare un salto di qualità verso il futuro. Ci sarà un cambiamento interessante che potrebbe improvvisamente arrivare e spazzare via i dubbi.

Oroscopo di oggi: i segni in calo secondo le previsioni di Paolo Fox

Voltiamo pagina e soffermiamoci sui segni in calo dell’oroscopo di Paolo Fox. Toro: il segno cerca di recuperare un po’ di serenità. L’aspetto pratico delle cose in questo momento sembra essere davvero complicato. Chi ha deciso di sposarsi o fare un figlio in tempi recenti sarà costretto per forza a rimandare per le contingenze di questo periodo. Cancro: ci si deve prendere una pausa di relax in questo momento, accogliendo Saturno che non è più opposto come capitava in questi ultimi periodi. Ci si trova di fronte a troppe richieste di denaro che potrebbero però creare un po’ di pressione. Scorpione: se il segno si offende finisce per sparire e non farsi più sentire dagli altri. Bisogna fare attenzione perché il rischio è che il segno possa sparire improvvisamente. Bisogna fare attenzione perché c’è una grande carica vitale dentro e si deve regolare.

Leone, Sagittario e Pesci i flop dell’oroscopo Paolo Fox

Leone: il segno è pronto a reagire con vigore anche alle difficoltà. Si vivono 48 ore se non pesanti quantomeno stressanti. Si vorrebbe maggiore comprensione da parte delle persone che circondano il segno nella vita di tutti i giorni. Sagittario: il segno della libertà ha qualche problema in più degli altri a mantenere questa quarantena forzata. Al fianco si deve avere la persona giusta perché se no proprio in questo momento in amore ci potrebbero essere dei ripensamenti. Pesci: alcuni sono perplessi per quanto riguarda l’amore e questa situazione può capitare per tanti motivi. Se si è ansiosi nelle nuove storie è perché chi si ha vicino non permette di vivere il rapporto in serenità.



