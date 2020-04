Oroscopo Paolo Fox/ Classifica oggi 2 aprile 2020: Gemelli e Vergine al top, Toro…

Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 aprile 2020: i segni vincenti

L’oroscopo di Paolo Fox si muove verso i segni che si possono considerare vincenti per la giornata di oggi. Gemelli: si torna a puntare forte sull’amore. Incontrare persone in questo periodo è molto complesso, ovviamente, però ci sono i social network che magari possono far nascere qualcosa di bello da coltivare nel tempo. I frutti potranno poi essere raccolti in estate. Vergine: c’è bisogno di forza e grande sprint, questo però è tipico di un segno che non si ferma mai davanti a niente e nessuno. Se ci sono delle privazioni per questo periodo la Vergine già pensa al periodo successivo e a eventuali spunti per raggiungere risultati importanti. Presto potrebbe arrivare anche una bella notizia. Scorpione: segno favorito dalle stelle in questa giornata. Si potrebbe affrontare un discorso che era stato interrotto molto tempo fa e farlo tornare attuale. Non si deve però rimandare a sabato e domenica quello che si può fare oggi, anche perché nel fine settimana ci potrebbe essere una brusca frenata.

Segno in crescita della giornata per l’oroscopo di Paolo Fox

Voltiamo pagina e grazie all’oroscopo di Paolo Fox soffermiamoci sui segni in crescita. Toro: si sta recuperando energia con grande trasporto. Questo segno però ha una caratteristica interessante e cioè che non si arrende nemmeno nei periodi difficili. La forza e l’energia che si ha in queste occasioni è molto utile e può aiutare anche gli altri. Purtroppo però qualcuno sarà sempre dalla parte opposta nei panni di avversario. Acquario: c’è voglia e bisogno di proiettarsi verso il futuro. Rimane molto importante per questo segno non rimanere bloccato e ancorato al presente. Staremo a vedere se arriveranno delle soluzioni. Di certo Saturno sarà importante anche perché è chiaro ed evidente il suo ruolo da grande revisore. Pesci: l’amore è al primo posto, non basta solo il lavoro per questo segno. Nonostante questo si deve rimanere con i piedi ancorati a terra perché le illusioni possono portare ancora danni maggiori e delusioni poi difficili da superare.



