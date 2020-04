Oroscopo Paolo Fox/ Classifica oggi 3 aprile 2020: Gemelli e Capricorno segni vincenti

Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 aprile 2020: i segni vincenti

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare per oggi i segni al vincenti. Gemelli: sta per iniziare un periodo molto importante. Venere a breve sarà nel segno e avrà la forza per rimanerci fino all’inizio del mese di agosto. Si rafforzano dunque le relazioni e c’è sicuramente la possibilità di verificare alcune situazioni che sembravano un po’ zoppicare. Da maggio si crescerà ancora di più. Capricorno: si cercano delle soluzioni. Domenica sarà una giornata molto interessante per parlare con la famiglia e provare a recuperare la serenità. Tra martedì e mercoledì è accaduto qualcosa di eccessivamente strano, ora però si deve pensare a oggi senza voltare lo sguardo nemmeno al recente passato.

Segni in crescita oroscopo Paolo Fox

Ecco i segni in crescita per l’oroscopo di Paolo Fox. Ariete: si tratta di un weekend decisivo questo per il segno che si troverà di fronte a un momento più intenso del solito. In queste ultime 48 ore c’è stata una crescita proporzionale che potrebbe ancora migliorare nei prossimi giorni. Sono ormai le spalle le difficoltà di metà settimana. Leone: il segno è coraggioso e forte anche in questo momento molto complicato per tutti. Non c’è da escludere che ci possa essere anche un po’ di agitazione, ma ci si impegna comunque tanto. Venere a breve sarà favorevole, mentre la Luna è già nel segno. Scorpione: Venere non è più fortemente opposta come prima e questa di certo si può definire come una liberazione. Ad aprile inizieranno ad essere usate le armi giuste per riuscire a ricucire uno strappo che si era format. Attenzione dal punto di vista economico.



