Oroscopo Paolo Fox, classifica oggi 3 marzo/ Sagittario, Ariete flop ma il Leone…

Oroscopo Paolo Fox, I Fatti Vostri previsioni oggi 3 marzo: segni flop

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista a I Fatti Vostri per oggi 3 marzo, andiamo a vedere i segni flop quelli a due stelle cioè Sagittario e Ariete. Sagittario: la Luna è ancora in opposizione come ieri. Le costrizioni non piacciono, ma qualche dubbio si deve ora affrontare. Non ci si deve mai perdere di coraggio, anzi si dà una grande spinta a tutti quelli che sono intorno. Si è segni di fuoco e si devono rivedere certi progetti. Fino a giovedì si possono creare delle tensioni. C’è grande coraggio e lo sarà ancora di più verso la fine di marzo. Non tutti i problemi si risolvono entro la fine del mese, ma arriverà anche presto un miglioramento. E’ anche bello affrontare i problemi senza paura. Ariete: c’è da dire che il segno non si ferma mai, ci sarà una grande scossa dalla fine del mese e ancora più dal prossimo, ma si dovrebbe avere un pochino di coraggio in più. Si deve essere forti. I segni di fuoco non hanno bisogno di consigli, anzi spesso li sentono con disprezzo.

Gemelli, Cancro e Leone segni in calo

Andiamo a vedere i segni in calo dell’oroscopo di Paolo Fox, quelli a tre stelle cioè Gemelli, Cancro e Leone. Gemelli: se non ci si vuole perdere in discussioni si batte in ritirata. La Luna nel segno eccita gli animi, ma porta anche un po’ di nervosismo. Saturno non è arrivato nonostante ha un bell’aspetto planetario. Aprile sarà un mese in cui dire sì o no a un accordo, magari si è sulle spine con le risposte che si aspettavano da tempo che non sono arrivate. Non mancano situazioni da concretizzare nel futuro, ma si è un po’ assenti. Cancro: questa tenerezza corrisponde a un atteggiamento duro. Adesso non ci sono le tensioni del mese scorso, si sta recuperando. Questo dovrebbe essere l’anno della grande liberazione. Questo febbraio ha intorpidito le acque, ma ora sarà possibile schiarirsi le idee. Leone: se il partner è guardato dagli altri è fonte di orgoglio, ma ci sono dei limiti. E’ importante avere dei riscontri e di solito sono molto realistici. Si vogliono avere persone attorno che danno retta e che spingono. Da aprile e maggio questo sarà il dilemma.

