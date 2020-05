Oroscopo Paolo Fox, classifica settimana 12-18 maggio/ Ariete top, Gemelli flop

Pubblicità

Oroscopo Paolo Fox, classifica settimana 12-18 maggio

Andiamo a vedere per l’oroscopo di Paolo Fox di questa settimana, quella che va dall’12 al 18, i segni che si possono considerare al top. Ariete: ci si deve rilassare. Domenica la Luna entrerà nel segno e potrà dare la forza per cercare una svolta a un periodo che ha creato un po’ troppe preoccupazioni di recente. Toro: la Luna è decisamente positiva per quanto riguarda l’amore. Nonostante questo si affronterà la settimana con un po’ di stanchezza e servirà del tempo per superare le difficoltà che si vivono in questo momento. Vergine: la Luna continua ad essere favorevole e aiuta il segno a vivere un amore intenso e che regala grandi emozioni. Attenzione anche la salute, da venerdì sarebbe meglio capire che nel weekend non ci si dovrà sforzare più di tanto col rischio che le cose possano crollare.

Bilancia, Capricorno e Acquario come va la settimana?

Bilancia: si è in difficoltà oggi, ma dal 13 arriverà la riscossa. Questo perché all’interno dell’orbita del segno vedremo positivi Luna, Mercurio e Venere. I tre pianeti dovrebbero portare dei sorrisi importanti per quanto riguarda l’amore. Capricorno: non ci si deve stancare in questi giorni. Per quanto riguarda però la sfera dei sentimenti già da domani potrebbe arrivare una svolta interessante. Questo potrebbe permettere al segno di ritrovare finalmente il sorriso. Acquario: già da oggi il cielo è generoso, aiuta dunque a programmare il futuro. C’è da dire però che da giovedì si dovranno fronteggiare dei disagi, una cosa non facile da gestire con alcune complicazioni da superare.

I segni flop della settimana

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox a DiPiùTv con i segni flop della settimana. Gemelli: non ci si deve stancarsi troppo, perché il fisico non è al massimo. Domani vanno evitate assolutamente le distrazioni perché il rischio è quello di commettere qualche leggerezza. Cancro: Saturno non riesce a bloccare comunque il lavoro anche se crea degli ostacoli difficili da superare. Da mercoledì bisognerà fare un po’ attenzione al fisico, tenendo d’occhio la salute visto che non tutto va come si vorrebbe. Leone: si è agitati si deve trovare una distrazione per sfogarsi e cercare di alleggerire la mente e il fisico dalle pressioni che ci si porta dietro. Il 14 sarà un giorno importante perché permetterà di scaricarsi grazie a un hobby ritrovato.

E Scorpione, Sagittario e Pesci…

Scorpione: si è un po’ stanchi e lo si sarà tutta la settimana. Serve dunque attenzione al fisico e cura dei dettagli. Da sabato la Luna però sarà decisamente positiva e potrebbe regalare delle ottime risposte dal punto di vista dell’amore. Sagittario: si deve evitare di stressarsi, per cercare di vivere tutto con maggiore equilibrio. I problemi per il momento vanno accantonati, perché non c’è la forza per prenderli di petto. Domenica poi si dovranno dimenticare le tensioni vissute nei giorni precedenti. Pesci: Marte è pronto a entrare nel segno già dalla giornata di oggi, questo aiuta a lottare per raggiungere i propri risultati. Dal 15 però si tornerà a vivere una pressione che non è facile da gestire e da accettare.



