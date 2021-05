Oroscopo Paolo Fox, classifica settimanale 10-16 maggio 2021/ Segni Flop: Vergine…

Oroscopo Paolo Fox dal 10 al 16 maggio 2021: la classifica settimanale

Una settimana altalenante è quella che dovranno affrontare toro, vergine, scorpione, sagittario, capricorno e pesci. L’oroscopo Paolo Fox, nelle previsioni per la settimana che va dal 10 al 16 maggio, pubblicate dal settimanale DiPiù Tv, esorta i segni citati a mantenere la calma e ad agire con prudenza. Saranno giornate che metteranno a dura prova i sei segni zodiacali che avranno una settimana più difficile del solito. Cosa consiglia, dunque, l’astrologo più famoso della televisione italiana che, come sempre, invita a non credere a priori all’oroscopo, ma a verificare tutto? Andiamo a scoprirlo insieme.

Giornate nervose per toro, vergine e scorpione

Dopo aver avuto per settimane Venere dalla propria parte, per il toro, è arrivato il momento di decidere se tuffarsi in una nuova storia o prendere tempo. I nati sotto questo segno sono chiamati a fare chiarezza mentre sul lavoro è necessario avere pazienza perchè sono in arrivo delle proposte. Secondo l’oroscopo Paolo Fox in arrivo stanchezza in amore per la vergine e chi, nelle scorse settimane, ha conosciuto una persona particolare, ora potrebbe avvertire un po’ di tensione. Meglio evitare decisione affrettate mentre sul lavoro ci sarà un po’ di nervosismo e potrebbero nascere anche delle inutili polemiche. Lo scorpione, in amore, è meno teso rispetto al passato, ma non ha ancora voglia di lasciarsi andare. Sul lavoro, c’è attesa per una novità, ma questa settimana non sarà ancora quella giusta.

Oroscopo Paolo Fox: settimana complicata per sagittario, capricorno e pesci

Giorni difficili per i nati sotto il segno del sagittario che stanno vivendo una storia complicata o sono attratti da una persona lontana. Mercoledì e giovedì sono giornate sottotono mentre sul lavoro, le giornate di giovedì e di sabato potrebbero portare qualche nervosismo in più. Per il capricorno, il primo posto delle priorità, spetta sempre al lavoro. Secondo l’oroscopo Paolo Fox questa settimana, tuttavia, ci sarà anche tempo e modo per pensare all’amore che, tuttavia, non vuoi che condizioni la sua vita. Infine, i nati sotto il segno dei pesci saranno un po’ critici in amore e non mancherà l’occasione per affrontare una persona con cui non sei d’accordo. Sul lavoro, nelle giornate di giovedì e venerdì, ci sarà un po’ di tensione con colleghi e collaboratori.

