Oroscopo Paolo Fox classifica settimanale 10-17 maggio, I fatti vostri/ Cancro al top

Oroscopo Settimanale Paolo Fox, I fatti vostri

La settimana inizia con l’Oroscopo e la classifica settimanale di Paolo Fox durante la puntata de I fatti vostri, in onda come sempre su Rai 2. Come saranno i prossimi giorni, da lunedì 10 a domenica 17 maggio per i segni zodiacali? Ecco le previsioni del noto astrologo. Al dodicesimo posto a Vergine, che si trova in una condizione di stress. Giovedì 13 maggio arriva Giove in opposizione: dovete rivedere degli accordi, questioni personali e di lavoro. Anche Mercurio e Venere sono in aspetto un po’ critico, dovete difendervi da persone che vi vogliono attaccare. Il primo tratto di Giove in opposizione sarà breve, fino all’inizio di luglio, e poi tornerà alla fine dell’anno. All’undicesimo posto della classifica ci sono i Pesci: nonostante ci siano buoni progetti e Giove stia per entrare nel vostro segno zodiacale, volete avere delle riconferme soprattutto a livello sentimentale. La situazione generale invita alla prudenza. Al decimo posto troviamo l’Ariete. In settimana, soprattutto nel weekend, potrebbero esserci dei fastidi nei rapporti con gli altri. Il 2021 vi ritroverà in prima posizione e pronti a sbarcare verso nuove emozioni. Nei rapporti con i parenti ci vuole prudenza.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 maggio 2021/ Previsioni Ariete, Sagittario, Leone…

Le previsioni per Leone, Scorpione e Sagittario

L’oroscopo settimanale di Paolo Fox continua con la classifica dei segni zodiacali: al nono posto c’è il Leone, in risalita. Non tornate al passato, non rimettete in gioco le tensioni di fine aprile e inizio maggio quando il vostro cielo era vorticoso. Fate attenzione in amore. Con Gemelli e Ariete potete fare qualcosa di più. Segue l’Acquario: è un anno di grandi rivoluzioni, però siete altalenanti. Partite da piccole rivoluzioni, per i grandi progetti ci vogliono soldi. Attenzione alle relazioni trasgressive. Settimo posto per lo Scorpione: state recuperando terreno, nonostante siate affaticati e insoddisfatti. La settimana permette un recupero nel weekend. Il Sagittario conquista il sesto posto, condizionato dalle opposizioni planetarie di Mercurio e Venere. Non è un periodo di fermo, ma di rinvio. Dovete superare qualche problema fisico. Al quinto posto troviamo il Toro: il vostro cielo è forte e determinato a realizzare grande progetti.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 maggio 2021/ Previsioni Scorpione, Cancro e Pesci…

Al primo posto della classifica il Cancro

Ai piedi del podio della classifica di Paolo Fox troviamo i Gemelli, al quarto posto. Sarà una settimana importante. Venere e Mercurio sono nel segno: può tornare una grande energia, creatività e voglia di amare. Al terzo posto troviamo il Capricorno: sembra sempre che affrontiate la vita in maniera molto dura, in realtà è uno scudo difensivo con cui cercate di non farvi coinvolgere totalmente dalle cose. È un cielo importante per le relazione e, dal 13 maggio con Giove attivo, anche per il lavoro. Al secondo posto la Bilancia, uno dei segni prediletti del 2021. Mercurio e Venere favorevoli annunciano un riscatto ma anche tanta voglia di rimettersi in gioco. Piano piano vi libererete di alcune tensioni. Dopo due anni di chiusura, potete aprirvi a nuove avventure. Questa settimana in cima alla classifica del’Oroscopo di Paolo Fox c’è il Cancro. La luna arriverà presto nel vostro segno, è un cielo che promette belle emozioni. Da questa settimana il transito di Giove vi permetterà di trattare e accordarvi: siate sicuri delle vostre posizioni. Le prossime settimane possono darvi una sorta di idea su come sarà il vostro autunno. L’amore torna protagonista.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 maggio 2021/ Previsioni Bilancia, Gemelli e Acquario…

© RIPRODUZIONE RISERVATA