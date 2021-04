Oroscopo Paolo Fox, classifica settimanale 12-18 aprile 2021/ Segni Top: Cancro…

Oroscopo Paolo Fox dal 12 al 18 aprile 2021: la classifica settimanale

Come ogni settimana, torna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox e la sua classifica. Nelle previsioni dell’astrologo più famoso della televisioni italiana, pubblicate dal settimanale Di Più Tv, ci sono alcuni segni che vivranno dei giorni particolarmente sereni. Per toro, gemelli, cancro, vergine, sagittario e capricorno, la settimana dal 12 al 18 aprile riserverà molte occasioni per dare una svolta sia alla propria vita sentimentale che professionale. Come raccomanda puntualmente Paolo Fox, tuttavia, non bisogna credere ad occhi chiusi all’oroscopo, ma verificare. Come sarà, dunque, nel dettaglio la settimana? Andiamo a scoprirlo insieme.

Giorni felici per Toro, Gemelli e Cancro, avrà ragione Paolo Fox con il suo oroscopo?

Con Venere nel segno da giovedì, i nati sotto il segno del toro sono sempre più affascinanti e hanno la possibilità di vivere forti emozioni. L’unica cosa che potrebbe allontanarli da eventuali pretendenti è il legame con il passato anche se, forse, è arrivato il momento di lasciarsi andare. Novità anche per il lavoro. Secondo l’oroscopo Paolo Fox la creatività non manca ed entro la fine del mese potrebbe arrivare anche un compenso inaspettato. Serve accortezza, tuttavia, per gli investimenti. Grandi occasioni per nuove conoscenze per i nati sotto il segno dei gemelli che, solitamente, sono sempre aperti e disponibili ai nuovi incontri. Sul lavoro in arrivo novità e chi sta aspettando risposte per un contratto di lavoro potrebbe riceverle presto. Momento di scelte per il cancro che, dopo un periodo delicato, affronta con serenità l’amore e sul lavoro potrebbe arrivare un’importante decisione.

Settimana positiva per Vergine, Sagittario e Capricorno secondo le previsioni dell’ Oroscopo Paolo Fox

Momento emozionante in amore per la vergine. I prossimi giorni potrebbero portare ad un incontro speciale che potrebbe regalare novità importanti per i single. Sul lavoro, i piccoli problemi dell’ultimo periodo, saranno risolti entro la fine del mese. Momento sereno e felice in amore per i nati sotto il segno del sagittario.Secondo l’oroscopo Paolo Fox anche su lavoro c’è la possibilità di fare cose importanti per te stesso e per gli altri e se hai rinunciato ad un incarico, sarai sempre più sicuro di aver fatto la scelta giusta. Infine, ottime notizie in arrivo per i nati sotto il segno del capricorno per la sfera sentimentale. Sul lavoro, invece, entro la fine del mese, potrebbe arrivare una risposta positiva.

