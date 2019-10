Oroscopo Paolo Fox, classifica settimanale 13-18 ottobre/ Bilancia, Leone, Toro e…

Classifica settimanale 13-18 ottobre 2019 dell’Oroscopo Paolo Fox: i segni al top

Paolo Fox e Oroscopo vanno a braccetto anche oggi: quali novità ci sono per la classifica del noto astrologo? Ce lo svela l’esperto degli astri su DiPiù TV, parlandoci subito dei segni che hanno conquistato cinque stelline. La Bilancia fra le più fortunate, anche in Amore. Qualcuno potrebbe aver già ottenuto dei traguardi, magari perché è nato qualcosa di speciale con una persona che conosci da tempo. Marte si trova nel segno e aumenta il desiderio fisico. L’intimità perduta andrà ritrovata invece dalle coppia, aiutate giovedì e venerdì e meno nel week end. Meglio dedicare degli spazi a chi ti piace. Stop alle spese folli, anche se non è escluso che nel lavoro arrivi una bella proposta. I soldi entrano, ma le uscite sono troppe. Lo Scorpione ha Venere nel segno e le emozioni non mancano. Al bando i pensieri negativi ed è meglio non sottovalutare chi si incontra in questo periodo. Possibili rinascite anche per vecchie passioni. Le coppie che stanno bene possono costruire qualcosa di speciale. Magari l’anno prossimo si parlerà di convivenza, una casa da acquistare, un figlio. Favorito anche nella professione, anche se Urano è in opposizione e spinge a non accontentarsi di ciò che si ha. Cautela con il denaro. Torna l’amore per il Sagittario, anche prima che Venere ritorni nel segno all’inizio del prossimo mese. Si può costruire qualcosa, fare nuove conoscenze, trasformare l’amicizia in qualcosa di più. Le coppie invece sono agitate, ma Giove e Venere sono favorevoli e i rapporti potranno durare. Forse il problema è un pensiero del passato che ritorna a bussare ancora? Se nel lavoro hai avuto una crisi ad inizio mese, ora non riesci ancora a digerire il cambiamento. Bisogna farsi valere.

Oroscopo Paolo Fox: Capricorno esplode in amore

Continua la classifica di Paolo Fox e secondo il suo Oroscopo, le quattro stelline vanno ai Gemelli, ancora più passionali e con Marte che spinge verso nuove conoscenze. Sei comunque prudente, anche se c’è una certa apertura verso nuove amicizie. Le coppie sono tese per motivi economici o chiusure dovute a terzi. Situazione critica per chi ha già discusso ad inizio mese. La fatica si fa sentire anche nel lavoro, anche se le buone notizie arriveranno. Venere regala al Cancro un periodo interessante per gli affari di cuore. Bisogna rimboccarsi le maniche, aiutare le stelle a splendere. Le coppie più stabili pensano al futuro e fanno scelte importanti. Chi ha chiuso una storia in estate dovrà chiudere la porta al passato. Nel Lavoro c’è nervosismo, magari per colpa di qualcun altro. Si possono recuperare delle entrate, ma il portafoglio piange lo stesso. Il Capricorno esplode in Amore grazie a Venere in transito. Magari ci sono più storie in ballo? Dopo mesi e mesi di solitudine, adesso si recupera: occhio alle indigestioni romantiche. Le coppie che hanno chiuso di recente non ritorneranno sui loro passi così facilmente. La volontà però può fare la differenza. Nel Lavoro si vorrebbe puntare su un progetto personale, da realizzare da soli senza l’aiuto di nessuno.

Oroscopo e classifica: Pesci recuperano con lentezza

Si chiude la classifica di Paolo Fox con tutti i segni che hanno registrato solo tre stelline. L’astrologo prevede che l’Ariete si mostrerà indeciso in Amore, anche per via dello stop di settembre. A inizio settimana ci saranno le stelle più passionali, ma già venerdì si sentirà il bisogno di stare da soli. Le coppie hanno recuperato, magari prima del baratro. Manca quella passione di un tempo, forse anche per via della stanchezza. Novità nel Lavoro ad inizio settimana, ma c’è ancora in ballo quel progetto. Meglio portarlo avanti oppure no? Cuore agitato per il Toro, a causa di Venere in opposizione. Qualcuno cercherà dei chiarimenti e altri, anche se si incontreranno nuove persone, potrebbero decidere di non lasciarsi andare. Le coppie unite sono in via di revisione, forse per le spese. I cambiamenti si fanno sentire. Favorito invece il Lavoro, soprattutto per chi vuole iniziare un progetto. A ottobre si rallenta e le spese aumentano, ma martedì si otterrà qualcosa di più. Il Leone si avvicina a quell’ottobre in cui chiarirà molte cose in Amore. Può essere che qualcuno sceglierà di dare un ultimatum, ma l’amarezza che senti verrà superata. Calma per le coppie che non devono agitare gli animi e riflettere di più. Soprattutto martedì e mercoledì, dove ci saranno disagi anche per chi ha una relazione solida. Nel Lavoro si sente il desiderio di fuggire, magari perché un progetto tarda da un anno a realizzarsi. C’è qualcosa da cambiare. Le stelle sono dalla parte della Vergine per gli affari di cuore, interessanti i primi giorni della settimana. Cielo di passione. In coppia rimane qualche incomprensione, ma solo per chi non ha ancora risolto i problemi di inizio anno. Cautela venerdì. Cielo sereno invece per il Lavoro, anche se bisogna ancora stare molto attenti e non agire d’impulso. L’Acquario ha concluso delle relazioni, forse perché avverti la monotonia o perché pretendi troppo. In revisione anche le storie neonate. Coppie appesantite dalle troppe responsabilità: si può salvare la relazione con un po’ di volontà e qualche cambiamento. Nel Lavoro ci saranno sfide da vincere e proposte da analizzare. Cautela: entro fine mese dovrai dare una risposta definitiva. Recuperano con lentezza i Pesci, soprattutto in Amore. Venere ha appena iniziato il suo transito, ma per ora metti dei paletti. Meglio armarsi di pazienza. Chi sta insieme da tempo deve riavvicinarsi e chi vuole un figlio può iniziare a programmare, grazie alle stelle di fine 2019 e dell’anno prossimo. Nel Lavoro si rilancia, a causa di questioni legali ancora in sospeso e che si risolveranno a fine anno. Prudenza con le decisioni.

